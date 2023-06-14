لقطة طريفة لميسي بمطار بكين يسأل: أليست تايوان في الصين؟

واجه نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقبة صغيرة أثناء وصوله إلى مطار بكين عندما تم إيقافه عند مراقبة الحدود لمحاولته استخدام جواز سفره الإسباني بدلاً من الأرجنتيني.

ووصل اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً إلى الصين على متن طائرة خاصة، برفقة حارسه الشخصي ومجموعة من الأصدقاء، للانضمام إلى زملائه في المنتخب الوطني في مباراة ودية مقبلة ضد أستراليا.

Lionel Messi detained by Chinese police at Beijing Airport over wrong passport.



Football is healing.pic.twitter.com/Kd2mYnLwF3 — Анап (@ahanrmcf) June 12, 2023

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فيما التقط مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي اللحظة التي كان فيها نجم الكرة محاطاً بالعديد من ضباط الشرطة في المطار، ممسكاً بجواز سفره أثناء مشاركته في نقاش معهم.

فقد بدأت المشكلة عندما استخدم ميسي جواز سفر غير صحيح، بعد أن اعتقد أن جواز سفره الإسباني، الذي كان بحوزته، من أجل السفر إلى تايوان، سيكون صالحاً للدخول إلى الصين.

لماذا استخدم ميسي جواز سفره الإسباني؟

واستخدم اللاعب الشهر جوازه الإسباني، لأن مواطنيها لا يحتاجون إلى تأشيرة لدخول تايوان، التي اعتقد خطأً أنها جزء من الصين، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام البريطانية.

ومن المثير للاهتمام أنه على الرغم من تمثيله للمنتخب الأرجنتيني، لم يكن ميسي يحمل جواز سفره الأرجنتيني وقت الحادث.

نتيجة لذلك، واجه تأخيراً طفيفاً لمدة ساعتين تقريباً قبل منحه التأشيرة في النهاية والسماح له بالمضي قدماً، بحسب ما نقل موقع "mashable India".

تأخير بسيط في المطار

تتزامن هذه الزيارة إلى الصين مع انتقال ميسي البارز مؤخراً إلى إنتر ميامي، حيث اتخذ قراراً برفض عروض العودة إلى برشلونة.

في حين يتوقع أن تستقطب مباراة ليونيل والفريق الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ما يقرب من 70 ألف مشجع إلى ملعب العمال في بيكين لحضور مباراة استعراضية ضد أستراليا.

يشار إلى أن تايوان تتمتع حالياً بحكم ذاتي على الرغم من أن بكين تعدها إقليما متمرداً على سلطة جمهورية الصين الشعبية الكبرى، ولا يجب أن تتمتع بأي نوع من الاستقلال، وفق بكين.