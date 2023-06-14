لم يعد خيالاً أبداً.. شاهد طبقاً طائراً يحلق عالياً

من منا لم يسمع بمصطلح "الطبق الطائر"، وهو عبارة عن مركبة دائرية مرتبطة بالخيال العلمي والكائنات الفضائية المثيرة للفضول والجدل، إلا أن مدينة صينية شهدت تحليق أول طبق طائر فعلي، في يونيو الجاري.

فقد أظهر مقطع فيديو، الطبق الطائر وهو يرتفع بشكل عمودي في مدينة شنزن الصينية، ثم بدأ يتحرك فوق بحيرة، في حين كان الشخص الذي يتولى القيادة يلوح بيديه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

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أفلام الخيال العلمي

ويبدو الطبق الطائر الذي جرى تطويره في الصين شبيها بالأشكال المتداولة للمركبة في أفلام الخيال العلمي، فهو دائري الشكل، وتتوسطه كبسولة زجاجية في الوسط.

أما عن مزايا المركبة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، فهي أنها تقلع بشكل سلس، كما أنها تستطيع أن تهبط على الأرض والماء على حد سواء.

WATCH: The world's first, UFO-inspired, electric flying saucer successfully took its maiden flight on June 3 in Shenzhen, China.



Also see: https://t.co/XBOQZUaEe6 pic.twitter.com/gsADFQchTf — Globalnews.ca (@globalnews) June 12, 2023

وكتب موقع "شنزن بيجز" الصيني، أن المركبة التي جرى تطويرها من قبل شركة "SHENZHEN UFO POWER TECHNOLOGY" استغرقت ثلاث سنوات من البحوث والتطوير.

ويضم تصميم الطبق الطائر ستة ثقوب، كما أنه مزود بـ12 من شفرات المروحيات، لأجل تسهيل التحليق، بينما يستطيع التحليق لـ15 دقيقة في الوقت الحالي.

ارتفاع 200 متر

أيضا يستطيع الطبق الطائر الذي حصل على براءة اختراع عالمية، التحليق إلى ارتفاع 200 متر بسرعة 50 كيلومترا في الساعة، وهو قابل للاستخدام السياحي فقط في الوقت الحالي مثل تسيير جولات فوق مواقع سياحية لأجل رؤيتها من الأعلى.

يشار إلى أن تحليق هذا الطبق الصيني جاء في وقت كشفت شركة تتخذ من ميامي الأميركية مقرا لها عن سيارة قادرة على الطيران ستكون جاهزة في غضون عامين، لكن سعرها سيصل إلى 350 ألف دولار.