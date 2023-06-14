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سبايدر مان - شترستوك

وفاة رسام سبايدر مان عن 93 عاماً.. وابنه يسير على خطاه

دبي - العربية.نت
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توفي الرسام في منشورات "مارفل" للشرائط المصوّرة جون روميتا سينيور عن 93 عاماً، على ما أعلن نجله اليوم الأربعاء، بعد مسيرة اشتهر خلالها بعمله على "ذي أميزينغ سبايدر مان".

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وكتب ابنه جون روميتا جونيور، وهو أيضاً رسّام شرائط مصورة، عبر حسابه على إنستغرام "توفي والدي جون روميتا بسلام أثناء نومه".

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ووصفه بأنه "أسطورة في عالم الفن وسيشرفني أن أسير على خطاه (...). لقد كان أعظم إنسان عرفته".

أول بطل خارق

وعمل روميتا سينيور المولود في بروكلين عام 1930 مع ستان لي (1922-2018) الذي شارك في ابتكار عدد من أبطال "مارفل" الخارقين ومنهم سبايدر-مان.

وروى روميتا سينيور عام 2001 في مقابلة مع مجلة "ألتر إيغو" المتخصصة في الشرائط المصوّرة "لم أكن قد قرأ سبايدر مان قط أو حتى عرفت بوجوده حتى جاء ستان ومعه مجموعة من الألبومات وقال لي هل ترغب في تجربة سبايدرمان؟".

وشارك روميتا ستان لي أيضاً في ابتكار "ديرديفيل" (Daredevil)، وهو أول بطل خارق رسمه روميتا سينور لحساب "مارفل"، بحسب المقابلة.

سبايدر مان - شترستوك
سبايدر مان - شترستوك

توفي ستان لي عن عمر يناهز 95 عاماً في عام 2018، وهو العام نفسه الذي توفي فيه ستيفن ديتكو، المؤلف المشارك في سبايدر مان، عن عمر يناهز 90 عاماً.

وعمل روميتو جونيور (55 عاماً) كوالده، على "ذي أميزينغ سبايدر-مان" و"ديرديفيل".

وفي مرحلة مبكرة من حياته المهنية، عمل روميتا سينيور أيضاً في دار نشر منافسة هي "دي سي كوميكس".

واشتهر الأبطال الخارقون اعتباراً من عام 1938 مع ولادة "سوبرمان" في العدد الأول من "أكشن كوميكس"، وانضم إليه "باتمان" في السنة التالية.

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