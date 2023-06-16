أول صورة واضحة للمتهم بارتكاب مجزرة "نوتنغهام" في إنجلترا

تم توجيه تهمة ارتكاب 3 جرائم قتل اليوم الجمعة إلى Valdo Calocane المشتبه بطعنه 3 بريطانيين حتى الموت، وجرح 3 آخرين فجر الثلاثاء الماضي في مدينة "نوتنغهام" بوسط إنجلترا، وفقا لما أعلنته الشرطة البريطانية عن المولود قبل 31 عاما في دولة "غينيا بيساو" بغرب أفريقيا.

واتهمت الشرطة التي لم توجه اتهاماتها استناداً إلى قوانين الإرهاب، فالدو كالوكان الذي سيمثل السبت أمام محكمة محلية في المدينة، بتنفيذ 3 محاولات قتل لإصابته 3 أشخاص آخرين عبر صدمهم بشاحنة "فان" صغيرة، أحدهم لا يزال في حالة حرجة بالمستشفى.

مادة اعلانية

وكان كالوكان أقدم على قتل طالب وطالبة، عمر كل منهما 19 عاما، إضافة إلى موظف في مدرسة عمره 65 عاما، طعنا في هجوم سكيني عليهم، بحسب ما قالت قائدة شرطة نوتنغهامشير كايت مينيل في بيان.

قالت في البيان أيضا إن "هذه التهم تطور مهم وتأتي بعد تحقيق معمق حول هذه الحوادث الرهيبة في مدينتنا" موضحة ما سبق وذكرته "العربية.نت" في تقرير نشرته اليوم، وهو أن كالوكان كان طالبا سابقا في جامعة نوتنغهام وتخرج بالهندسة الميكانيكية. أما صورته فنشرتها اليوم صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.