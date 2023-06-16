بالطلاء الأحمر.. ناشطتا مناخ تلطخان لوحة لمونيه بالسويد

قامت ناشطتان بيئيتان بإلقاء طلاء على لوحة الفنان الفرنسي كلود مونيه في العاصمة السويدية ستوكهولم قبل أن تلصقا يديهما بها، لكن اللوحة لم تتعرض لأي ضرر، على ما أعلن مدير متحف أورسي الفرنسي الذي يضم هذا العمل الفني.

وقال مدير المتحف كريستوف لوريبو خلال مؤتمر صحافي خصص للحديث عن أعمال تجديد مرتقبة في مؤسسته بين 2025 و2027 ولن تستلزم إغلاق المتحف إن "اللوحة لم تتعرض لأي ضرر".

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ويعود هذا العمل الفني المعنون "حديقة الفنان في جيفرني" إلى عام 1900، وهي إحدى أشهر اللوحات في العالم وفرنسا.

وأوضح لوريبو أن اللوحة عاينها مرممو متحفين، عن طريق اتصال بالفيديو. وبحسب لوريبو، لم تتضرر اللوحة ولا حتى إطارها المستخدم فيه طلاء مائي.

وكانت منظمة "اتيرستل فاتماركر" أعلنت لوكالة "فرانس برس" مسؤوليتها عما تعرضت له اللوحة، ونشرت مقطع فيديو تظهر فيه امرأتان، إحداهما ممرضة والثانية طالبة تمريض، وهما ترشان طلاء أحمر على الواجهة الزجاجية التي تحمي اللوحة.

"الوضع المناخي طارئ"

وكانت المرأتان تهتفان "الوضع المناخي طارئ! وصحتنا مهددة!"، ثم أوقفتهما عناصر الشرطة.

وقالت إحداهما: "الوضع حرج.. لم يكن الوباء شيئا مقارنة بانهيار المناخ.. ما هو قادم لا يمكن تخيله.. يموت الأطفال وكبار السن أولا طوال الوقت، وسيعانون لكن لن يتمكن أحد من النجاة في الوقت المناسب".

ومن ناحيتها، اتهمت المنظمة الحكومة السويدية بعدم الوفاء بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالسياسة البيئية.