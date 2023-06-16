اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
هاري وميغان

خسرا 20 مليون دولار.. الأمير هاري وميغان ينهيان شراكة "سبوتيفاي"

تقارير صحافية قالت إن الزوجين لم يفيا بالمعايير الإنتاجية المطلوبة للحصول على كامل مستحقاتهما من الصفقة التي لم يتم الإعلان عن شروطها عند توقيعها

لندن - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انتهت صفقة أبرمها الأمير هاري الابن الأصغر لملك بريطانيا وزوجته ميغان مع شركة البث العملاقة سبوتيفاي لإنتاج حلقات إذاعية تبث على الإنترنت (بودكاست) لسنوات عديدة، وذلك بعد بث موسم واحد فقط.

وأعلنت الشركة السويدية عن شراكتها مع دوق ودوقة ساسكس في أواخر عام 2020 بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية وانتقالهما للإقامة في كاليفورنيا، وقدرت وسائل إعلام قيمة الصفقة بنحو 20 مليون دولار أو أكثر.

مادة اعلانية

وبُثت 12 حلقة من بودكاست ميجان بعنوان (أركتايبس) أو "نماذج" والتي وصفتها سبوتيفاي بأنها "تحقيق وتشريح وهدم لشعارات تحاول أن تقوض المرأة"، واستضافت ميجان العديد من الشخصيات المشهورة مثل ماريا كاري وسيرينا وليامز.

وحصلت الدوقة على جائزة أفضل مضيفة لحلقات بودكاست ترفيهية في حفل جوائز جرايسي في مارس/ آذار.

وقالت سبوتيفاي وشركة الزوجين الملكيين في بيان مشترك إنه تم إنهاء العقد.

بأمر المحكمة.. رفض منح الأمير هاري حماية شرطية داخل بريطانيا الأخيرة بريطانيا بأمر المحكمة.. رفض منح الأمير هاري حماية شرطية داخل بريطانيا

وجاء في البيان "اتفقت سبوتيفاي وأرتشويل أوديو على إنهاء العقد وتشعران بالفخر لما قدمتاه من حلقات إذاعية معا".

وقال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن الزوجين لم يفيا بالمعايير الإنتاجية المطلوبة للحصول على كامل مستحقاتهما من الصفقة التي لم يتم الإعلان عن شروطها عند توقيعها.

وتعد صفقة البث الإذاعي واحدة من الصفقات المربحة التي وقعها الزوجان لدى انتقالهما إلى الولايات المتحدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تغيرت عادات المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية؟ هل تغيرت عادات المصريين بسبب الأزمة الاقتصادية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط