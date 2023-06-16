لغز غامض يحتاج لتفسير.. شاهد ملايين الصراصير تغزو بلدة أميركية

غزت ملايين صراصير المورمون بلدة صغيرة في ولاية نيفادا، إذ غطت هذه الحشرات منازل المنطقة الأميركية وطرقها، مما جعل الوصول إلى المستشفيات مسألة صعبة.

وهذه الظاهرة التي أكد الخبراء أنها عادية، مستمرة منذ أيام وتثير قلق سكان إلكو البالغ عددهم 20600 ألف.

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وقالت المقيمة كوليت رينولدز لشبكة "سي بي اس": "نشعر بالفعل أن الحشرات غزتنا"، مضيفةً "عندما نكون داخل المنزل، يبدو الأمر كما لو كانت تمطر".

وقالت مقيمة أخرى تدعى ستيفاني غاريت إن "الحشرات تزحف على الطرق وتثير القشعريرة. الوضع مقرف جداً".

وصعّب انتشار هذه الحشرات على الطرق وصول السكان إلى المستشفيات.

وقال ستيف بوروز من مستشفى نورث إيسترن نيفادا الإقليمي لقناة "كاي اس ال تي في" المحلية "لكي ننقل المرضى إلى المستشفى، تعيّن علينا إرسال أشخاص إلى محيط منازل المرضى مع مكانس".

Elko Nevada is under attack. 🦗🦗Video credit: 📹cristenroses pic.twitter.com/6LZZG9rgoA — Wow Terrifying (@WowTerrifying) June 13, 2023

وأوضح عالم الحشرات في وزارة الزراعة بولاية نيفادا جيف نايت، أنّ أسراب الحشرات هذه لم تكن استثنائية في المنطقة، ولكنها باتت أوضح مع إشغال السكان المناطق البرية.

وما يثير استياء سكان إلكو هو وجود خيارات محدودة للتخلص من الحشرات.

وقال نايت "يمكن استخدام مبيدات الحشرات، وثمة خيار يتمثل في غض النظر عن المسألة، وسينتهي الأمر بذهابها من المنطقة".