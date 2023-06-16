لأصحاب النظر الحاد.. أمامكم 5 ثوان للعثور على الزرافة الثانية

هناك زرافتان في هذه الصورة. أحداهما مرئية وواضحة الرؤية والأخرى ليست كذلك.

إلى أي مدى تعتقد أنك تنتبه لما يحيط بك؟ هل يمكنك إلقاء نظرة على صورة والعثور على عنصر مخفي بداخلها في فترة زمنية قصيرة؟ إذا كنت قادرا على ذلك، فلدينا تحد صعب للغاية بالنسبة لك اليوم.

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لدينا لغز اختبار بصري وكل ما عليك فعله هو العثور على شيء مخفي داخل الصورة. هل أنت جاهز؟ هيا بنا نبدأ.

تُظهر الصورة أعلاه زرافة تقف في منتصف ما يشبه حديقة الحيوانات. على الرغم من أنه يمكنك رؤية واحدة فقط، إلا أن هناك زرافة أخرى في مكان ما. في هذا اللغز المرئي، عليك العثور على الزرافة الثانية في حديقة الحيوان في 5 ثوانٍ. يقال أن الأشخاص ذوي العيون الحادة فقط من يمكنهم رؤية الزرافة الثانية. دعونا نرى ما إذا كان لديك عيون حادة أم لا.

اضبط عداد الوقت على 5 ثوانٍ وابدأ التحدي. كل التوفيق! عندما تنتهي الخمس ثوانٍ، قم بالتمرير لأسفل وشاهد الحل.