خاص
هل يمكن لبرامج الذكاء الاصطناعي كتابة الشعر العربي العاطفي؟
يناقش برنامج "الندوة" الذي تبثه العربية مع الدكتور إسلام أبو شنكير الناقد والباحث دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج النصوص الأدبية
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يناقش برنامج "الندوة" الذي تبثه العربية دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج النصوص الأدبية.
لفت أستاذ النقد والأدب، طامي الشمراني، إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يمكنه كتابة الشعر الذي يحتاج إلى أسلوب خاص وتعبير عن عاطفة الكاتب، فالشعر هو نظام إبداعي وليس نظاماً حسابيا قائما على الرياضيات.
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في المقابل يرى الدكتور إسلام أبو شنكير، الناقد والباحث أن تعامل برامج الذكاء الاصطناعي مع اللغة العربية لم يحقق نتائج جيدة، فالقصص القصيرة التي أنتجها كانت مخيبة للآمال. وعزى أبو شنكير ذلك إلى كون برامج الذكاء الاصطناعي مصممة في الأساس للغة الإنجليزية في هذه الفترة.
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