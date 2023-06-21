مهندس شارك في بناء الغواصة المفقودة يكشف تفاصيل السيناريو الأسوأ

كشف المهندس الأسترالي رون ألوم، الذي ساعد في بناء الغواصة تيتان المفقودة التي يحبس العالم أنفاسه مع دخول جهود إنقاذها الساعات الأخيرة، في ظل ترقب لما ستؤول إليه الأحداث من نتائج.

وأوضح الخبير لشبكة "ناين نتوورك" الأسترالية: "درجات الحرارة ستصل إلى درجتين مئويتين داخل الغواصة، وسيكون الأكسجين محدودا، وقد ينهار هيكل السفينة بسبب الضغط الهائل تحت الماء".

خبير في رحلات الاستكشاف: لست متفائلا بعودة الغواصة تيتان.. أعتقد أنهم في قاع المحيط#العربية pic.twitter.com/DzOGa4aJr6 — العربية (@AlArabiya) June 21, 2023

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وأضاف المهندس الأسترالي "دعونا نأمل ألا تكون مشكلة هندسية، لأنه إذا انهار الهيكل فإن ذلك سيكون كارثيا".

وقال رون ألوم "هيكل الضغط يكون على شكل أسطوانة أو كرة، وهو قوي عندما يكون على هذا الشكل الدائري أو الاسطواني، لكن بمجرد تغير هذا الشكل، ينفجر. هذا الشيء سينهار مثل علبة صفيح".

وأعرب ألوم عن أمله في أن يكون سبب ما حدث هو عطل كهربائي أو فقدان الغواصة للاتصالات، قائلا: "آمل أن يكون الأمر مجرد انقطاع في البطارية، أو أن الموصل قد فشل".

وأضاف أن هناك مشكلة أخرى أيضا ستواجه عمليات الإنقاذ، وفق ألوم، بتأكيده على أنه "إذا كان الوضع أكثر خطورة مع وجود الغواصة في قاع المحيط، فإنه لا توجد غواصات إنقاذ قادرة على مساعدة أي شخص بهذا العمق".

لم يتبق إلا ساعات وينتهي الأكسجين ويموت الأمل في الإنقاذ.. خبراء يتحدثون عن سيناريوهات اختفاء #الغواصة_تيتان في المحيط الأطلسي #العربية pic.twitter.com/BNJalxEy1a — العربية (@AlArabiya) June 21, 2023

السباق مع الزمن

وفي آخر أخبار الأعمال الإغاثية التي تسابق الزمن للوصول إلى الغواصة قبل فوات الأوان، اللجوء إلى ما أطلق عليها "الفرصة الأخيرة" وهي عبارة عن بطارية من الآلات الثقيلة والغواصات التي وصلت إلى كندا الليلة لمساعدة رجال الإنقاذ في عملية "البحث اليائس".

غواصة منقذة

وتم تسليم مجموعة الرافعات والكابلات والمركبات غير المأهولة القادرة على الانطلاق تحت الماء 19000 قدم إلى مطار سانت جون في نيوفاوندلاند بواسطة ثلاث طائرات شحن تابعة للقوات الجوية الأميركية. تم نقلها برفقة حراسة من الشرطة إلى الميناء حيث كان من المقرر أن تبحر السفينة المنتظرة، Horizon Arctic، في منتصف الليل.

ولكن مع الرحلة البحرية التي تستغرق 15 ساعة إلى منطقة البحث حيث حوصر الأشخاص الخمسة تحت الماء، ستصل بشكل محفوف بالمخاطر تزامنا مع الوقت الذي سينفد فيه الهواء من الغواصة تيتان.

وتتواصل عملية البحث اليائسة مع قدوم المزيد من السفن فوق حطام تايتانيك لإنجاز أعمق مهمة إنقاذ تحت سطح البحر على الإطلاق.

وتجهد فرق الإنقاذ في أعمالها للعثور على الغواصة تيتان التي انطلقت صباح الأحد في رحلتها وفقد الاتصال بها في غضون ساعتين.

الملياردير هاميش هاردينغ، المستكشف الفرنسي بول هنري نارجوليت، الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Stockton Rush وشاهزادا داود، 48 عامًا، عضو مجلس إدارة مؤسسة Prince's Trust الخيرية ومقرها المملكة المتحدة، ونجله سليمان داود، 19 عامًا، هم الأشخاص العالقون في الغواصة.

يجري بذل جهد كبير، تشارك فيه عدة دول، لمحاولة إنقاذ الطاقم. في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، أبلغ رجال الإنقاذ عن سماع "أصوات طقطقة" في مرحلة ما أثناء جهود الإنقاذ.