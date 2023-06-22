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شاهد كيف رحب بنزيمة بكانتي.. والأخير "سعيد بالنمور"!

دبي - العربية.نت
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تفاعل محبو كرة القدم خلال الساعات الماضية مع مقطع فيديو للنجم الفرنسي كريم بنزيمة، بعث فيه رسالة لمواطنه لاعب الوسط المخضرم نغولو كانتي، الذي أعلن الاتحاد السعودي تعاقده معه.

ففي مقطع نشره حساب نادي الاتحاد على تويتر، قال بنزيما: "أهلا نغولو، ذات يوم أخبرتك بأنك الأفضل في مركز البوكس تو بوكس بالعالم، الآن أنا سعيد باللعب معك مرة أخرى في أفضل ناد بالسعودية... أراك في جدة".

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في المقابل، رد كانتي بمقطع آخر، قائلاً: "شكراً كريم، سعيد برؤيتك مجدداً، شكراً على كلماتك، أنا سعيد باللعب معك، مع أفضل لاعب بالعالم"، وأضاف: "سعيد باللعب مع النمور أمام الجماهير في الجوهرة، أراك قريباً".

كذلك نشر الاتحاد ليل الثلاثاء في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً لكانتي يستعرض العقود المقدمة له، ويظهر علامات الرفض على وجهه ثم يقول في ختامه "هل صدقتم ذلك؟ لا تستمعوا للأخبار الكاذبة. أنا نمر الآن".

يذكر أن اتحاد جدة أعلن التوقيع مع بنزيمة الذي فاز بـ25 بطولة مع ريال مدريد آخرها كأس الملك في الموسم الماضي، بعقد يمتد حتى 2026.

ويعتبر بنزيمة (35 عامًا) من أبرز اللاعبين حول العالم، وأحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني، إذ قضى مع الأخير 14 عاماً، تخللها تحقيق 25 لقباً والظهور في 648 مباراة، سجّل خلالها اللاعب 354 هدفاً وصنع 165 أخرى.

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