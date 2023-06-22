ما الذي شعر به العالقون الخمسة طوال 4 أيام بالغواصة؟

شرح طبيب نفساني شرعي، هو البريطاني Sohom Das العامل بمستشفيات ومحاكم جنائية وسجون يعيد فيها تأهيل المتخلفين عقليا، ما كان يشعر من انقطعت بغواصتهم السبل منذ الأحد الماضي، خصوصا في يومهم الأخير، فقال إن المحتمل هو شعورهم باضطرابات عاطفية شديدة مع دخولهم آخر 24 ساعة من إمدادات الأوكسجين.

والغواصة المعروفة باسم Titan ليست غواصة بالمعنى الذي نعرفه، بل "غاطسة" طولها 6.7 أمتار، مزودة بأوكسجين وطعام محفوظ يكفيان 5 أشخاص لمدة 96 ساعة كما ليس بداخلها مقاعد، والمرحاض فيها واحد فقط، مع ستارة للخصوصية.

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يتشبثون بالأمل

وانطلقت باكرا صباح الأحد بالتوقيت الأميركي، أو 12 ظهرا بتوقيت غرينتش، ثم حدث بعد 145 دقيقة ما جعلها تفقد الاتصال بسفينتها خلال غوصها الذي يستغرق ساعتين للوصول إلى المثوى الأخير لحطام "تايتنيك" الغريقة في قاع عمقه 3.800 متر تحت مياه المحيط الأطلسي. أما الفيديو العروض، ففيه يظهر داخلها مع وجود أشخاص فيه.

وقال الدكتور "سوهوم داس" إن من المحتمل أن يتشبث المحاصرون داخل الغواصة بالأمل الذي يشعرون معه أنه لا يزال من الممكن العثور عليهم "ولكن مع اقتراب عقارب الساعة، فإن الحقيقة سوف تتسرب إلى الداخل إلى حيث يشعرون باضطراب عاطفي شديد "وفقا لما قال أمس لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية في مقابلة قصيرة، أضاف فيها أن بعضهم سيظل متمسكا بالأمل، ويعتقد أنه سيتم العثور عليهم وإنقاذهم.

واعتبر أنه سيكون للركاب الخمسة الكثير من ردود الفعل المختلفة على حالتهم، وستتغير ردود أفعالهم وعواطفهم بمرور الوقت "وسيكونون في مرحلة ما انعكاسا لحياتهم تماما عندما يحدقون حرفيا في فكرة الموت وبنقاط أخرى. من المحتمل أن يشعروا بذعر وقلق شديدين" مضيفا أنهم سيعانون من أعراض جسدية، بدءا من فرط التنفس إلى الشعور بالدوار وآلام بالصدر، وسيغرقون عاطفيا في محاولة السيطرة على ما يحدث لهم"، وفق تعبيره.

وتصوّر الدكتور سوهوم، أن لا أحد من الخمسة يعاني من اضطراب الخوف من الأماكن المغلقة "وإلا فلن يكونوا بهذا الموقف في المقام الأول. لكني متأكد مع ذلك من أن الطبيعة الشديدة والخانقة للحال الذي يعيشون فيه عندما يتعاملون مع احتمال فقدان حياتهم ستضيف فقط إلى التوتر العام ومشاعر القلق التي لديهم".