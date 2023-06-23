بإمكانها ابتلاع جبل إيفرست.. إليكم أعمق نقطة في المحيطات

فتحت حادثة الغواصة المنكوبة "تيتان" التي انطلقت في أعماق المحيط الأطلسي، الأنظار على عالم المحيطات الغامض، الذي لا يزال يحمل الكثير من الأسرار والخفايا.

وتغطي البحار والمحيطات 70% من مساحة الأرض ولديها ما يكفي من الماء لملء حوض استحمام يبلغ طوله 685 ميلاً على كل جانب، أي بما يقارب طول ولاية كاليفورنيا الأميركية البالغ حوالي 720 ميلاً.

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وعلى عمق 700 قدم (213.36 متر، أصبحت USS Triton أول غواصة تنزل إلى هذا العمق عام 1960، وفق تقرير لـ"بزنس إنسايدر".

لكن على عمق 831 قدماً نصل إلى أعمق نقطة غوص حر مسجلة في التاريخ بواسطة الغواص النمساوي المولد هربرت نيتش، حيث يبلغ الضغط 26 مرة أكبر من الضغط على السطح، مما قد يسحق معظم رئات الإنسان.

فأثناء نزوله، أصيب نيتش بمتلازمة تخفيف الضغط الشديدة التي أدت إلى سكتات دماغية متعددة. مع ذلك وصل إلى السطح وتعافى داخل غرفة الضغط العالي ونجا في النهاية ليروي الحكاية.

منطقة الخطر

إلى ذلك، ولو ذهبنا أعمق إلى 2400 قدم نصل إلى منطقة الخطر الخاصة بالغواصات النووية الحديثة، فإذا ذهبت الغواصات أعمق من ذلك ستنهار على الفور.

وعلى مسافة أبعد قليلاً عن 3280 قدماً، نكون عميقين بدرجة كافية بحيث لا يمكن لأشعة الشمس الوصول إلينا، فالظلام يسود المكان.

والعديد من الحيوانات هناك لا تستطيع الرؤية، مثل الجمبري بلا عيون الذي يعيش على عمق 7500 قدم والذي يزدهر بالقرب من البراكين الساخنة تحت الماء.

درجات حرارة متدنية

وعند هذا العمق تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من درجات التجمد، لكن المياه حول الفتحات الحرارية المائية يمكن أن تسخن حتى 800 درجة فهرنهايت.

في عمق 9816 قدماً وثق وجود حيوان ثديي هو حوت كوفييه ذو المنقار، ولكن حوت كوفييه ذا المنقار لا يمكنه استكشاف حطام تيتانيك، التي تقع على عمق مذهل يبلغ 12500 قدم.

فالضغط هناك أكبر 378 مرة من الضغط على السطح، مع ذلك لا يزال بإمكانك العثور على حياة حيث يعيش سمك الجريث ذي سن الناب والأخطبوط الدمبو.

تتسع لجبل إيفرست

أما منطقة هادال الأعمق على الإطلاق، فتقع على عمق 20000 قدم، وتحتوي على أعمق الخنادق في المحيط الهادئ، مثل خندق ماريانا غرب جزيرة غوام الأميركية، فإذا قلبت جبل إيفرست في خندق ماريانا، فإن قمته ستصل إلى 29029 قدماً (حوالي 8848 متراً).

يذكر أن المحيط الهادئ يعتبر أكبر مسطح مائي على وجه الأرض، ويُشكّل هذا المحيط الساحل الغربي لخمس ولايات أميركية، وهي؛ كاليفورنيا، وواشنطن، وألاسكا، وهاواي، وأوريغون، ويُغطّي مساحة 155.4 مليون كم2؛ إذ يمتدّ من كاليفورنيا إلى الصين، ويعود اكتشاف المحيط الهادئ إلى المستكشف فرديناند ماجلان في عام 1520م خلال رحلته عبر بُقعة شاسعة من المياه الهادئة والراكدة؛ فأطلق عليه اسم المحيط الهادئ.