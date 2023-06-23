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غرق طفل - تعبيرية من شترستوك
تعبيرية من شترستوك

كارثة تفطر القلوب.. نزلت ابنة الـ8 سنوات لتنقذ أخاها فغرقت معه

دبي - العربية.نت
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في حادثة مأساوية، استيقظت إحدى القرى في محافظة أسيوط بصعيد مصر على خبر حزين بسبب وفاة طفلة صغيرة حاولت إنقاذ شقيقها الصغير من الموت غرقا.

حادثة أبكت المصريين.. وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي بصيدلية مصر خاص حادثة أبكت المصريين.. وفاة طفل بحقنة مضاد حيوي بصيدلية

المأساة وقعت صباح أمس الخميس في قرية منقباد، عندما سقط الصغير ذو الـ 4 أعوام في ترعة الإبراهيمية، لتسارع شقيقته التي لم تتجاوز الثامنة من عمرها محاولة إنقاذه.

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إلا أن الكارثة وقعت بأن لقيا الاثنان حتفيهما.

حوادث لا تنتهي

وفور تلقي السلطات المختصة بلاغا من أهالي القرية يفيد بغرق طفلين، توجه عدد من عناصر قوات الإنقاذ النهري وأفراد الأمن إلى مكان الواقعة، حيث نجحوا في انتشال الجثمانين ونقلهما إلى مشرحة المستشفى، وذلك قبل إيداعهما تحت تصرف جهات التحقيق لحين استخراج تصاريح الدفن اللازمة لهما.

يشار إلى أن حوادث الغرق في الترع تتكرر بين الحين والآخر في مصر، وآخرها وقع قبل نحو شهر عندما غرق طفل، يبلغ من العمر 12 عاما، في مياه إحدى الترع بحي السلام بنطاق كفر صقر بمحافظة الشرقية.

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