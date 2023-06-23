لحظات رعب لا توصف.. هكذا سقطت لعبة بمدينة ملاهٍ مصرية

لحظات رعب لا توصف عاشها رواد مركز تجاري شهير بمنطقة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية.
فقد شهد المكان فجأة سقوط إحدى ألعاب الملاهي، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بينهم أطفال، نقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
5 مصابين
كما باشرت الجهات المختصة التحقيقات التي أوضحت أن بين المصابين، أحلام أحمد عبدالرحمن 14 سنة، كفر شبين اشتباه كسر بالذراع اليسرى، وحبيبة محمد البجوتي 13 سنة كفر شبين كدمات بالظهر، وفاطمة الزهراء محمود 11سنة، اشتباه كسر بالساق اليسرى وحنين وحيد ربيع 16 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وليلى أحمد حسين 17 سنة اشتباه كسر بالساق اليسرى وتم نقلهم جميعا للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.
جاء ذلك بعدما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بسقوط لعبة ملاهٍ وإصابة 5 أطفال.
وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شبين القناطر إلى مكان الحادث.
يذكر أن التحقيقات كشفت أيضاً أن مدينة الملاهي كان صدر بحقها مسبقاً قرار بالغلق، وتحرر محضر بالواقعة، كما تولت الجهات المختصة التحقيق.
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