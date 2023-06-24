فاجعة شمال لبنان.. أنقذت ابنها من السقوط عن السطح فماتت مكانه

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في حادثة مفجعة، هزت شمال لبنان، لقيت أم شابة حتفها بعد أن أنقذت ابنها من موت محتم.
فقد فجعت منطقة ببنين في عكار شمال البلاد، أمس الجمعة، بموت لبنى المصري، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها.
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بدأت المأساة، عندما آثرت الأم لبنى حياة طفلها على حياتها وأنقذته من السقوط عن حافة السطح، مجسدة كل معاني الأمومة والإيثار لينجو الابن وتلقى هي حتفها.
وبتدوينات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي نعى العديد من اللبنانيين تلك الأم بكلمات موجعة، مشيدين بأمومتها الطاغية.
يشار إلى أن منطقة عكار في الشمال اللبناني، تعتبر من المناطق التي ينتشر فيها الفقر، وتقل فيها خدمات الدول والمرافق الصحية والمستشفيات المؤهلة بشكل واسع.
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