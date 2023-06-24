فتاة أجنبية تديرها.. ضبط شبكة أعمال منافية للآداب بالكويت

في واقعة مؤسفة، كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن كواليس ضبط شبكة لممارسة "الأعمال المنافية للآداب العامة" نظير مبالغ مالية.

وتمكنت السلطات المعنية من ضبط 16 شخصا من الجنسية الآسيوية والأوروبية في الشبكة الدولية التي تبين أنها تحت إدارة فتاة أوروبية، حسب بيان الداخلية.

الإعلام الأمني:

قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط (16) شخصاً من الجنسية الآسيوية والاوروبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية



الجهود الأمنية وتكثيف المراقبة على شروط الاداب العامة واستمرار عمليات البحث والتحري اليومية على الحسابات عبر المواقع الالكترونية… pic.twitter.com/pRRkhCZsDY — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 23, 2023

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وتمكنت الجهات المختصة من ضبط شخصين، أحدهما كان يقوم بإدارة العديد من المواقع بمختلف المناطق والتي تستخدم لـ"الأعمال المنافية للآداب"، وعثر بحوزتهما على نظام كاميرات لتوثيق ومراقبة دخول وخروج الأشخاص.

وأشارت الداخلية الكويتية إلى ضبط 9 نساء و4 رجال بتهمة "ممارسة الرذيلة" مقابل مبالغ مالية في منطقة المهبولة، جنوبي الكويت.

وأسفرت التحريات عن قيام فتاة من جنسية أوروبية بإدارة حساب لـ"الترويج للأعمال المنافية للآداب"، وتم ضبطها وتبين أنها تنتمي لإحدى الشبكات الدولية، حسب الداخلية الكويتية.

وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.