فتاة أجنبية تديرها.. ضبط شبكة أعمال منافية للآداب بالكويت

في واقعة مؤسفة، كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن كواليس ضبط شبكة لممارسة "الأعمال المنافية للآداب العامة" نظير مبالغ مالية.
وتمكنت السلطات المعنية من ضبط 16 شخصا من الجنسية الآسيوية والأوروبية في الشبكة الدولية التي تبين أنها تحت إدارة فتاة أوروبية، حسب بيان الداخلية.
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) June 23, 2023
قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط (16) شخصاً من الجنسية الآسيوية والاوروبية بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية
الجهود الأمنية وتكثيف المراقبة على شروط الاداب العامة واستمرار عمليات البحث والتحري اليومية على الحسابات عبر المواقع الالكترونية… pic.twitter.com/pRRkhCZsDY
وتمكنت الجهات المختصة من ضبط شخصين، أحدهما كان يقوم بإدارة العديد من المواقع بمختلف المناطق والتي تستخدم لـ"الأعمال المنافية للآداب"، وعثر بحوزتهما على نظام كاميرات لتوثيق ومراقبة دخول وخروج الأشخاص.
وأشارت الداخلية الكويتية إلى ضبط 9 نساء و4 رجال بتهمة "ممارسة الرذيلة" مقابل مبالغ مالية في منطقة المهبولة، جنوبي الكويت.
وأسفرت التحريات عن قيام فتاة من جنسية أوروبية بإدارة حساب لـ"الترويج للأعمال المنافية للآداب"، وتم ضبطها وتبين أنها تنتمي لإحدى الشبكات الدولية، حسب الداخلية الكويتية.
وتمت إحالة المتهمين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
-
فيديو لقائد فاغنر يهدد: سأزحف إلى موسكو إن لم يأت شويغوفي مشاهد جديدة من قلب مدينة روستوف جنوب روسيا القريبة من الحدود الأوكرانية، أطل قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين، بتهديدات مستجدة.فقد أكد في فيديو بث على ... العرب والعالم
-
مؤسس فاغنر يعلن عبر قناته على تليغرام تمرد المجموعة على الجيش الروسيفيديو العربية
-
من هو طباخ بوتين.. بائع النقانق الذي انقلب على "بابا الكرملين"من كان ليظن أن يفغيني بريغوجين، بائع النقانق، الذي سطع اسمه خلال المعارك الروسية في أوكرانيا قبل أشهر، سيعلن ما يشبه الانقلاب العسكري على قادة الجيش ... الأخيرة