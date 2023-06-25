ذعر في بريطانيا.. الشرطة خارج الخدمة لأول مرة

لأول مرة في تاريخها، تعطلت خدمات الاتصال مع الرقم الموحد للشرطة والطوارئ في بريطانيا صباح اليوم الأحد، واضطرت إدارة الشرطة إلى وضع رقم بديل بشكل عاجل وطلبت من الجمهور تجنب الاتصال لأي غرض غير طارئ لحين إصلاح الخلل التقني، الذي تسبب بتعطيل الخدمات، فيما تسبب هذا العطل بمخاوف بأن يستغل المجرمون هذا الخلل وتزداد معدلات نشاطهم.

وكشفت الشرطة البريطانية أن رقم الطوارئ المعتمد والمعروف لديها (999) قد تعطل بسبب "خطأ فني"، وطلبت من البريطانيين الاتصال بالرقم (101) كبديل للرقم الأصلي، أما بالنسبة للمكالمات غير الطارئة فطلبت الشرطة "الانتظار حتى وقت لاحق".

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وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الخلل في بريطانيا، على الأقل في السنوات الأخيرة، حيث لم يسبق أن واجه البريطانيون مشكلة في الاتصال بالشرطة على رقم الطوارئ لغايات الاستثغاثة أو تقديم البلاغات العاجلة أو طلب المساعدة.

وكانت شرطة العاصمة لندن نشرت تغريدة على "تويتر" في الساعة 8:20 من صباح الأحد تقول: "نظراً لوجود خطأ تقني يؤثر على عدد من قوات الشرطة، فإن العديد من مكالمات 999 غير متصلة".

وأضافت: "حتى إشعار آخر، يرجى الاتصال بالرقم 101 في حالة الطوارئ. يرجى الاتصال فقط في حالات الطوارئ والرجاء الانتظار حتى وقت لاحق لإجراء أي مكالمة غير طارئة".

رقم بديل

وغردت شرطة غرب يوركشاير على "تويتر" أيضاً: "تواجه شبكة الاتصالات مشاكل في جميع أنحاء البلاد مع وجود خطأ في الاتصال بالرقم 999، إذا كنت تحاول الوصول إلى الشرطة ولا يمكنك المرور، يرجى الاتصال بـ101، أما للحصول على مساعدة طبية فعليك الاتصال على الرقم 111"، وأضافت: "شركة BT تحاول إصلاح هذه المشكلات الفنية في أسرع وقت ممكن".

وأثار هذا الخلل موجة من الجدل في بريطانيا، حيث أبدى العديد من المعلقين تخوفهم من أن هذا العطل قد يؤدي إلى زيادة الجرائم في البلاد، وأن بعض المجرمين أو الخارجين عن القانون قد يقوم باستغلاله للقيام ببعض الأنشطة.

وكتب أحد المغردين على "تويتر": "هناك حالة من الفوضى، يجب التحقيق في ذلك بشكل صحيح"، فيما قالت إحدى المعلقات: "حسناً، هذا سخيف.. إذا تم اختراق الرقم 999 فمن الممكن 101 أيضاً أن يحدث له ذلك في حالات الطوارئ، يستغرق الأمر مليون يوم عمل للوصول إلى أي شخص.. حظ سعيد في حالات الطوارئ".

وعلق شخص قائلاً: "بريطانيا عظيمة جداً"، فيما قال آخر: "بالنسبة لي أشعر بأن هناك هجوما سيبرانيا أدى إلى هذا العطل". وكتب ديفيد هوبسون: "لا يوجد شيء يعمل في هذا البلد".

وكتب كريس سميث معلقاً على إعلان الشرطة: "لا جدوى من الرقم البديل، فأنتم لا تأتون في جميع الأحوال".