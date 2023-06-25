عامل أميركي شدّه محرك طائرة نفاث ومزّقه على مدرج المطار في تكساس
لم يدرك أن أحد محركاتها كان لا يزال يعمل
قضى عامل في مطار سان أنطونيو الدولي بولاية تكساس الأميركية، قتيلا بطريقة من الأبشع والأفظع، حين اقترب من طائرة وصلت إلى المطار، من دون أن يدرك أن أحد محركاتها كان لا يزال يعمل، فشدّه المحرك إليه ومزقه على مدرج المطار.
ونقلت قناة KENS5 أن مستجيبين للطوارئ هرعوا سريعا إلى مكان الحادث الساعة 10:25 مساء يوم الجمعة، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من الوارد بموقع القناة التلفزيونية المحلية، إلا أنهم لم يتمكنوا من القيام سوى بالاتصال بالسلطات، وأهمها "المجلس الوطني لسلامة النقل" فأصدر بيانا قال فيه إنه سيجمع المعلومات حول الحادث، للتحقيق به فيما بعد.
وكانت الطائرة التابعة لشركة Delta Air Lines الأميركية، وصلت لتوها من مدينة لوس أنجلوس، حين اقترب منها العامل الذي وظفته شركة Unifi Aviation للعمل بدعم عمليات المناولة الأرضية، والتي ستحقق بدورها في الحادث الغريب.
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