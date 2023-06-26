خلال احتفالهما بذكرى زواجهما الـ50.. مسنان يلقيان حتفهما طعناً
يبدو الهجوم، الذي وقع بمدينة نيوتن في ماساشوستس الأميركية، عشوائياً وقد أدى لوفاة شخص ثالث من أسرة الزوجين
كان زوجان أميركيان مسنان يحتفلان بهدوء بذكرى زفافهما الخمسين.. قبل أن تتحول هذه المناسبة "للاحتفال الأخير"، إذ تعرضا للطعن حتى الموت هما وشخص ثالث من أفراد أسرتهما، فيما قال مسؤولو إنفاذ القانون إنه ربما كان هجوماً عشوائياً.
وبحسب الشرطة فقد تم العثور على الجثث في منزل بمدينة نيوتن في ماساشوستس الأميركية بعدما تغيب الزوجان عن قداس الكنيسة صباح الأحد.
ما يثير قلق الشرطة هو أن الجاني أو الجناة ما زالوا طليقي السراح، لذا حثت سكان الأحياء المجاورة على التزام الحذر واليقظة.
وقالت ماريان رايان ممثلة الادعاء في مقاطعة ميدسكس مساء أمس الأحد: "كان شخصان يحتفلان باليوبيل الذهبي لزفافهما نهاية الأسبوع، كما يمكنكم أن تتصوروا، حدث كهذا قد يكون مأساوياً في أي وقت، لكن أن يحدث خلال تجمع أسري وفي حفل كهذا يزيد من وطأة الأمر".
وأضافت رايان أن التحقيقات الأولية تشير إلى وجود آثار دخول قسري للمنزل وأن الضحايا تعرضوا للطعن.
وأوضحت رايان أنه كانت هناك محاولة اقتحام على بعد 800 متر من منزل الضحايا في وقت مبكر من يوم الأحد، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هناك صلة بين الجريمتين أم لا.
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