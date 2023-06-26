اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شرطة لوس أنجلوس ضبطت معمل المخدرات
شرطة لوس أنجلوس ضبطت معمل المخدرات

شرطة لوس أنجلوس تنوه بـ "إبداع المجرمين".. بيتزا بالمخدارت

قالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن المختبر كان يضم أجهزة حديثة لتصنيع المخدرات

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ضبطت شرطة مدينة لوس أنجلوس الأميركية معمل مخدرات ينشط تحت ستار مطعم للبيتزا.

وقالت إدارة شرطة لوس أنجلوس إن المختبر كان يضم أجهزة حديثة لتصنيع المخدرات.

مادة اعلانية

وأوضحت أن المعمل كان يركز على إنتاج لمادة "رباعي هيدرو كانابينول".

وأظهرت الصور التي نشرتها الشرطة عبر "تويتر" عدة صواني طعام داخل معمل المخدرات.

وكتبت الشرطة: "يبدو أن المجرمين يصبحون أكثر إبداعا يوما بعد يوم، من آلات البيع المزيفة إلى خدع صناعة البيتزا، نحن ندرك جيدا هذه الأشياء المخادعة، ونحافظ على أمان مدينتنا.. بذكاء في كل مرة".

وأضافت التغريدة: "معمل البيتزا الرائع هذا لن يقوم بأي توصيلات أخرى".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
السعودية تعتمد مشاريع نوعية لتنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة السعودية تعتمد مشاريع نوعية لتنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط