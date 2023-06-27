السجن حتى عام 4231 لمرتكب مجزرة الملهى الليلي في ولاية كولورادو

محكمة في ولاية كولورادو الأميركية، لفظت، أمس الاثنين، حكما بالسجن المؤبد، ملحقا به السجن 2208 سنوات، على من دخل قبل منتصف ليل 19 نوفمبر الماضي إلى ملهى Club Q الليلي للمثليين في مدينة Colorado Springs بالولاية، وأمطر من كان فيه برصاص بندقية، طراز AR-15 نصف آلية، فقتل 5 منهم، أعمارهم بين 22 إلى 40 عاما، وجرح 46 آخرين، منهم 17 برصاص غير قاتل.

كانت مقتلة ارتكبها الأميركي Anderson Lee Aldrich البالغ 23 عاما، ولم تنته بعد 6 دقائق، إلا حين تصدى له جندي سابق بالجيش، اسمه Richard Fierro وعمره 45 سنة، فاشتبك معه وسيطر عليه، وفق ما أعادت المحكمة ذكره بجلسة الحكم أمس، وفيها أعرب "ألدريتش" عن ندمه، بحسب ما ألمت به "العربية.نت" من وسائل إعلام محلية، قرأت بمواقعها أنه رفض مخاطبة المحكمة، كما رفض الكشف عن الدافع وراء ما ارتكبه من قتل جماعي.

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بقي حيا وبجسمه 9 رصاصات

وكان ناجون من المجزرة أدلوا في جلسة أمس بشهادات لما عاينوه أثناء إمعانه في القتل، منها أن بعضهم لطخ ثيابه بدماء أصدقائه، ليبدو قتيلا مثلهم، وأشهرهم الأميركي Ashtin Gamblin الذي أطلق ألدريتش 9 رصاصات عليه، من دون أن يصيب منه مقتلا، فقد قال في الجلسة: "أغمضت عينيّ وتسترت بجسم صديقي، ولطخت ثيابي بدمه، خائفا من عودة هذا الشخص" وأشار بأصبعه إلى "ألدريتش" ليدل عليه. تلته أميركية اسمها Jessica Fierro بقولها: "هذا الشيء الجالس في القاعة قتل صديق ابنتي، ليس إنسانا" ووصفته بوحش شيطاني.

والجديد الذي ظهر من جلسة النطق بالحكم، هو تأكيد من FBI بأنه يجري حاليا تحقيقا منفصلا، قد يصدر معه حكم آخر على ألدريتش الذي اتضح من الجلسة أيضا، أن إطلاقه الرصاص على رواد الملهى، جاء بحسب ما كشف التحقيق، بعد وعد تهديدي لأفراد أسرته، بأن يصبح "قاتلا جماعيا" حيث قام بتكديس مخزون من الأسلحة بالبيت، إلا أن أحدا من أسرته لم يأخذه على محمل الجد كما يبدو، مع أن الشرطة سبق واعتقلته حين هدد والدته في يونيو 2021 بتفجير قنبلة تقتلها.

وفي الجلسة اعترف ألدريتش بأنه مذنب، ارتكب 5 جرائم قتل، عقوبتها المؤبد سجنا، ومحاولة قتل 46 آخرين، عقوبتها السجن 2.208 سنوات، بعد أن أقر بأنه تسبب "عمداً وبعد تفكير وتدبر" بقتل من نرى صورهم في الفيديو المعروض أعلاه. كما اتخذ "خطوات جوهرية" لقتل الجرحى المصابين، لكن الجندي السابق بالجيش قطع عليه الطريق ومنعه من تحقيق كابوسه الدموي.