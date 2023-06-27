بوتين كاد يقوم بتفعيل خطة سرية للهرب إلى بلد في أميركا الجنوبية

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على بعد لحظات من تفعيل خطة سرية للهرب مع اقتراب "مجموعة فاغنر" الارتزاقية من الكرملين، وفق بروتوكول أعدته دائرته المقرّبة باسم Noah’s Ark أو "سفينة نوح" وكشف عنه كاتب خطاباته السابق Abbas Gallyamov لنقل بوتين ومسؤولين آخرين في "عملية إخلاء عاجل" إلى بلد في أميركا الجنوبية، وفق تقرير نشرته اليوم الثلاثاء صحيفة Express البريطانية.

ورد في التقرير أيضا، أن الدائرة "البوتينية" المقربة، بدأت في ربيع العام الماضي بإعداد خطط للبروتوكول، عبر الأخذ في الاعتبار مواقع مختلفة لنقل بوتين ونخب الكرملين، وأن كاتب خطاباته السابق غالياموف، نقل ما كشف عنه من "مطلع" مجهول كتب في قناته بموقع Telegram التواصلي، أن الدائرة المقربة اختارت الصين أولا، ثم استبعدتها لأن الصينيين "الذين يحتقرون الخاسرين" قد لا يتعاونون، واختارت بعض النخب الأرجنتين كبديل، ثم تجاهلتها وركزت على فنزويلا، وبالذات جزيرة "مارغاريتا" فيها، والتي نرى عنها فيديو معروضا أدناه.

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وقال غالياموف في حديثه عن الخطة السرية: "بحسب ما يوحي اسم سفينة نوح، فإن الأمر يهدف إلى إيجاد أرض جديدة نذهب إليها في حال أصبح الوضع غير مريح تماما في الوطن، حيث لا تستبعد حاشية القائد خسارة الحرب، وتجريده من (أدوات) السلطة والاضطرار إلى الإخلاء بشكل عاجل إلى مكان ما" وفق تعبيره.

وكشف أيضا أن خطة الهرب صممها بارون النفط وحليف الكرملين Igor Sechin الرئيس التنفيذي لشركة Rosneft وعاونه فيها شريكه المقرب Yury Kurilin الموصوف بأنه يده اليمنى في الشركة، فجاءت (الخطة) متقدمة للغاية، إلى درجة أن كوريلين "استقال لقيادة العمل في العاصمة الفنزويلية كاراكس، وهو الآن مكرس بالكامل لسفينة نوح".

وأضاف عن كوريلين أنه حاصل على الجنسية الأميركية، وعلاقاته جيدة. وسبق أن تخرج من جامعة Hayward University في كاليفورنيا، وعمل سابقا في شركة بريتيش بتروليوم البريطانية للنفط بمنصب كبير.

ويبدو أن المنطقة التي تم اختيارها للإقامة في فنزويلا بعد الهرب من روسيا، ليست فقط العاصمة كاراكس بالذات، بل جزيرة Margarita التابعة لفنزويلا ببحر الكاريبي، وهي جزيرة سبق لبوتين أن زارها. كما اشترى عدد من المقربين منه عقارات فيها، فيما طلب آخرون منهم حق الإقامة في الإكوادور المجاورة، كما في بارغواي قرب البرازيل.