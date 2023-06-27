على أرض المدرج.. شاهد صاعقة تضرب طائرة ركاب أميركية

ضربت صاعقة طائرة ركاب تابعة لشركة أميركان إيغل في مطار ولاية أركنساس في الولايات المتحدة بعد أن هبطت في المدرج.

ووفقا للبيانات الأولية، لم يصب أحد من الركاب نتيجة للحادث.

American Eagle plane struck by lightning at the Little Rock Airport in Arkansas yesterday. pic.twitter.com/rjZgQRjdtj — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 26, 2023

مادة اعلانية

وبعد انتظار طويل في ممر الهبوط، بسبب العاصفة، تحركت الطائرة نحو البوابة ونزل ركابها بشكل طبيعي قبل حضور الفنيين لتقييم الأضرار.