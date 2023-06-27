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على أرض المدرج.. شاهد صاعقة تضرب طائرة ركاب أميركية

دبي - العربية.نت
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ضربت صاعقة طائرة ركاب تابعة لشركة أميركان إيغل في مطار ولاية أركنساس في الولايات المتحدة بعد أن هبطت في المدرج.

ووفقا للبيانات الأولية، لم يصب أحد من الركاب نتيجة للحادث.

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وبعد انتظار طويل في ممر الهبوط، بسبب العاصفة، تحركت الطائرة نحو البوابة ونزل ركابها بشكل طبيعي قبل حضور الفنيين لتقييم الأضرار.

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