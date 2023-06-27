ميسي يفاجئ محبيه.. هل دخل عالم التمثيل؟

إلى جانب كرة القدم، يبدو أن للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي "موهبة فنية".

فقد ظهر ميسي البالغ 36 عاماً في المسلسل التلفزيوني الأرجنتيني الشهير "لوس بروتيكتورس"، ليثير مزيداً من الإعجاب لدى محبيه، وفق موقع Sport Bible.

Messi actuando en Los Protectores. Es increíble que Leo actúa muy bien, mejor que muchos de los actores argentinos. pic.twitter.com/ITE2ZUEAX2 — Alvy Sportello (@AlvySportello) June 25, 2023

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يأتي ظهوره ذلك وسط ترقب معجبيه لبدء مشواره الجديد في عالم كرة القدم مع إنتر ميامي الأميركي، بعد نهاية مسيرته مع باريس سان جرمان الفرنسي التي استمرت موسمين.

رحلة 3 من وكلاء كرة القدم

غير أن المسلسل ليس بعيداً عن عالم كرة القدم، إذ يروي تفاصيل رحلة 3 من وكلاء اللعبة، يجتمعون لإنقاذ حياتهم المهنية وتجنب الإفلاس.

وفي الحلقة الأولى من الموسم الثاني للمسلسل، يزور الثلاثي ميسي في باريس، حاملين مقترحاً للعمل معه في مشروع يهدف لدعم اللاعبين الشباب في اتخاذ خطواتهم الأولى بأنديتهم.

وتثير الفكرة اهتمام ميسي في البداية، لكن سرعان ما تأخذ المحادثة منحى آخر عندما يبدأ الضيوف في إزعاجه بطلبات ملحة للحصول على صور.

"أدهشنا جميعاً"

إلى ذلك، أشاد أندريس بارا، الذي يلعب دور أحد الوكلاء في المسلسل، بجهود ميسي بعد يوم من التصوير، قائلاً: "لقد أدهشنا حقاً جميعاً، ليس فقط بصفاته الإنسانية، بل بتمثيله أيضاً".

يشار إلى أن الموسم الأول من المسلسل حقق نجاحاً في الأرجنتين، ومن المتوقع أيضاً أن يحقق الموسم الثاني الذي ظهر فيه النجم الأرجنتيني، نجاحاً أكبر في أنحاء أميركا الجنوبية.