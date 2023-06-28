مشجع يوصي بكل ميراثه لنيمار: لا أريد ذهاب أموالي للأقارب

من عجائب الدنيا أن يوصي فقير بماله للاعب من أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، لكن مشجعا برازيليا فعلها وأوصى بتركته لنيمار.

وصية رسمية

وقال المشجع المجهول إنه فضلا عن عشقه للمنتخب الوطني ولكرة القدم البرازيلية فإن قصة حياة نيمار تشبهه تماما ما دفعه إلى ترك وصيته رسميا للمهاجم البرازيلي. وفق ما أفادت رويترز.

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"أعشق نيمار"

وقال في مقابلة مع صحيفة متروبوليس البرازيلية "أعشق نيمار. قصة حياته تشبهني تماما. أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي. علاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه الله".

وأضاف: "صحتي ليست على ما يرام ولا يوجد من أثق في ترك ممتلكاتي له بعد وفاتي.. لا أريدها أن تذهب إلى الحكومة أو الأقارب".

"ليس جشعا"

كما أضاف المشجع الشاب البالغ من العمر 30 عاما أنه حاول دون جدوى منح ممتلكاته للدولي البرازيلي من قبل لكن الوصية هي الطريقة القانونية للقيام بذلك وتم التوقيع على الوثيقة في مكتب حكومي في بورتو أليجري".

وقال المشجع "أعرف أنه قبل كل شيء ليس جشعا وهو أمر نادر بعض الشيء هذه الأيام".

يشار إلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان من أعلى الرياضيين دخلا في العالم حيث تقدر أرباحه بنحو 85 مليون دولار لعام 2023 وفقا لمجلة فوربس.