اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيمار بعد الهزيمة أمام كرواتيا (رويترز)
نيمار

مشجع يوصي بكل ميراثه لنيمار: لا أريد ذهاب أموالي للأقارب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

من عجائب الدنيا أن يوصي فقير بماله للاعب من أغلى لاعبي كرة القدم في العالم، لكن مشجعا برازيليا فعلها وأوصى بتركته لنيمار.

المبعوث الأممي لليبيا: وصلنا لمرحلة حاسمة على طريق الانتخابات المغرب العربي المبعوث الأممي لليبيا: وصلنا لمرحلة حاسمة على طريق الانتخابات

وصية رسمية

وقال المشجع المجهول إنه فضلا عن عشقه للمنتخب الوطني ولكرة القدم البرازيلية فإن قصة حياة نيمار تشبهه تماما ما دفعه إلى ترك وصيته رسميا للمهاجم البرازيلي. وفق ما أفادت رويترز.

مادة اعلانية

"أعشق نيمار"

وقال في مقابلة مع صحيفة متروبوليس البرازيلية "أعشق نيمار. قصة حياته تشبهني تماما. أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي. علاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه الله".

نيمار
نيمار

وأضاف: "صحتي ليست على ما يرام ولا يوجد من أثق في ترك ممتلكاتي له بعد وفاتي.. لا أريدها أن تذهب إلى الحكومة أو الأقارب".

"ليس جشعا"

كما أضاف المشجع الشاب البالغ من العمر 30 عاما أنه حاول دون جدوى منح ممتلكاته للدولي البرازيلي من قبل لكن الوصية هي الطريقة القانونية للقيام بذلك وتم التوقيع على الوثيقة في مكتب حكومي في بورتو أليجري".

وقال المشجع "أعرف أنه قبل كل شيء ليس جشعا وهو أمر نادر بعض الشيء هذه الأيام".

يشار إلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان من أعلى الرياضيين دخلا في العالم حيث تقدر أرباحه بنحو 85 مليون دولار لعام 2023 وفقا لمجلة فوربس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ماذا تقدم المرأة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟ ماذا تقدم المرأة السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط