8 مخترعين قتلهم حماسهم ومغامراتهم.. منهم صانع "تيتان"

بعد مأساة الغواصة تيتان الأسبوع الماضي، احتل الرئيس التفيذي لشركة OceanGate Expeditions ، ستوكتون راش رسمياً مكاناً في قائمة ويكيبيديا للمخترعين الذين قتلوا بسبب اختراعاتهم الخاصة.

فقد سمحت له "تيتان" بالغوص لأميال في أعماق المحيط واستكشاف حطام سفينة تيتانيك الغارقة حتى يونيو/حزيران الجاري، إلا أن ابتكاره هذا فشل في تحمل ضغط المحيط وحدثت الكارثة التي أودت بحياته و4 آخرين من ركابها.

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لكن أن راش ليس الوحيد من بين المخترعين الذي قتل بسبب اختراعه الخاص، فهناك قائمة لآخرين عبر التاريخ لم يحالفهم الحظ وفقدوا حياتهم نتيجة مغامرتهم

توماس اندروز

إذ يعد توماس أندروز، صانع السفن التابع لشركة "آر إم إس تيتانيك"، ثاني أحدث مخترع بحري يقتل بسبب اختراعه، حسب مجلة "بيبول".

فقد أراد المهندس البحري تركيب صف آخر من قوارب النجاة على السفينة الضخمة تيتانيك لكن تم رفض فكرته، وفقاً لمجلة Scientific American.

ويذكر أندروز إلى حد كبير كبطل تيتانيك، بعد أن أمضى ساعاته الأخيرة في توجيه الناس إلى بر الأمان في قوارب النجاة.

لويس خيمينيز

كذلك النحات لويس خيمينيز الذي أصيب بجروح قاتلة أثناء عمله على منحوتة متقنة بتكليف من مطار دنفر الدولي في 13 يونيو/حزيران 2006.

حدث ذلك عندما انفصل قسم كبير من المنحوتة التي يبلغ ارتفاعها 32 قدماً، وسقطت من رافعة و قطعت شرياناً في ساقه.

واكتملت المنحوتة وهي عبارة عن "حصان أزرق لامع" بعد وفاته، ولا تزال تقف خارج مطار كولورادو.

جان فرانسوا بيلاتر دي روزير

من الأشخاص الذي لم يحالفهم الحظ كذلك جان فرانسوا بيلاتر دي روزير الذي قام بأول رحلة منطاد.

ففي عام 1785 تحطم اختراعه وأصبح روزير ورفيقه بيير رومان أول شخصين يموتان في حادث تحطم طائرة.

أوتو ليلينثال

كذلك واجه المخترع الألماني أوتو ليلينثال نهاية مفاجئة عندما سقط ما يقرب من 50 قدماً في الهواء أثناء تشغيل أول طائرة شراعية يمكن التحكم فيها عام 1891.

فرانز ريتشيلت

أما فرانز ريتشيلت، والذي يُذكر بأنه "الخياط الطائر"، فقد قفز من برج إيفل حتى وفاته أثناء محاولته اختبار مظلة يمكن ارتداؤها في عام 1912.

وكان هدف صانع الملابس هو إيجاد طريقة للطيارين للنجاة من السقوط من طائرة.

ماري كوري

وماري كوري هي إحدى هؤلاء أيضاً والتي رغم نجاحاتها إلا أنها فقدت حياتها بسبب اختراعها، فبفضل أبحاثها الرائدة واكتشافها للعناصر المشعة فازت بجوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء.

وكانت أول امرأة تفوز بالجائزة، وأول شخص يفوز مرتين وتبقى الشخص الوحيد الذي فاز بجائزة العمل في مجالين مختلفين.

كما مهد نجاحها الكبير في النشاط الإشعاعي والذي بسببه أصيبت بفقر الدم وتوفيت عن عمر يناهز 66 عاماً في عام 1934.

وليام بولوك

وأخيراً ويليام بولوك الذي طوّر صناعة النشر بشكل كبير عندما قدم مطبعة الويب الدوارة في عام 1863، وهي نسخة محسّنة من مطبعة ريتشارد مارش رو الأصلية. وباستخدام جهاز Bullock الجديد، لم يعد المشغلون مضطرين إلى تغذية الورق يدويًا في الآلات حيث يتم ضبط المطبعة ذاتياً وتحميل كميات كبيرة من الورق تلقائياً في بكرات.

لكن في عام 1867، قام بولوك بتشويش ساقه في إحدى الآلات أثناء تركيب مكبس دوار لصحيفة "فيلادلفيا بابليك ليدجر" وأدت الإصابة إلى الغرغرينا، وتوفي أثناء عملية بترها.