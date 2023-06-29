شاهد نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة قرب تايتنيك

مع ما تم انتشاله من مواد وشظايا غواصة "تيتان" التي تعرضت في 18 يونيو الجاري لانفجار داخلي، أو "انبجار" مزقها وقتل ركابها الخمسة، تم انتشال "أشلاء بشرية" أيضا، بحسب ما أفاد خفر السواحل الأميركي في بيان ورد بوسائل إعلام غربية عدة، وأوضح فيه أمس الأربعاء أن "مهنيين طبيين أميركيين سيجرون تحليلا رسمياً للأشلاء التي تم نقلها بعناية من موقع الحادث" إلى ميناء كندي.
وكانت السفينة Horizon Arctic المملوكة لشركة كندية، أودعت أمس ما تم انتشاله من أشلاء بشرية وبقايا حطام الغواصة في ميناء San Juan de Newfoundland بكندا، وفقا لما يظهر في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نرى رافعات تفرغ في الميناء قطعا كبيرة من Titan المصنوع هيكلها من التيتانيوم وألياف الكربون.
بين ما تم انتشاله قوس الغواصة، وهي قطعة نصف كروية رمادية بها كوة صغيرة يرى الركاب من خلالها مواقع في الخارج تمر عليها "تيتان" تحت الأعماق، ويبدو أن الكوة فقدت قطعة من المادة الشفافة التي كانت تغطيها، على حد ما نقلت وسائل إعلام كندية وأميركية عن مسؤولين في البلدين.
من المسؤولين النقيب الأميركي Jason Neubauer رئيس "مجلس التحقيقات البحرية" المعروف في الولايات المتحدة بأحرف MBI اختصارا، والذي أصدر بيانا بدوره قال فيه إن الأشلاء البشرية التي تم انتشالها: "هي أدلة ستزود المحققين بمعلومات أساسية عن سبب المأساة" وفق تعبيره.
قال أيضا إن MBI ينوي نقل ما تم انتشاله من أشلاء من كندا الى الولايات المتحدة، مع المهم من حطام الغواصة "للتحليل واجراء الاختبارات" لمعرفة حمضها النووي، وما امتصته من الانفجار الداخلي على الأرجح.
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