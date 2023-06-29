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لن تصدق ما تراه.. "عراك بالسيارات" والسلاح الأبيض ينتهي بكارثة
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لن تصدق ما تراه.. "عراك بالسيارات" والسلاح الأبيض ينتهي بكارثة

الشرطة اعتقلت الرجل البالغ من العمر خمسين عاما ووجهت إليه تهمة السلوك المتهور

العربية.نت
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أظهرت لقطات صادمة سيارة تطيح بسيارة أخرى وسائق يلوح بسكين أثناء نزاع على الطريق. وبينت أن إحدى السيارات تسير خلف أخرى على طريق سريع في شمال تاينونغ ، على بعد 70 كيلومترًا شرق ملبورن، قبل أن تجتاح إحدى جوانبها أثناء تجاوزها.

وصدم جميع سائقي السيارات في المنطقة واستعانوا بالفرامل للتوقف مباشرة بعد أن صعدت السيارة إلى سقف سيارة أخرى.

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وبعدها يخرج سائق سيارة "أسترا" من سيارته ويقترب من سيارة السيدان، التي خرج صاحبها أيضًا من سيارته محاولا الهروب فيما يحاول أشخاص آخرون للفصل بين الاثنين قبل وصول الشرطة.

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وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر خمسين عاما ووجهت إليه تهمة السلوك المتهور. لم يصب أحد قبل أو بعد الحادث.

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