لن تصدق ما تراه.. "عراك بالسيارات" والسلاح الأبيض ينتهي بكارثة

أظهرت لقطات صادمة سيارة تطيح بسيارة أخرى وسائق يلوح بسكين أثناء نزاع على الطريق. وبينت أن إحدى السيارات تسير خلف أخرى على طريق سريع في شمال تاينونغ ، على بعد 70 كيلومترًا شرق ملبورن، قبل أن تجتاح إحدى جوانبها أثناء تجاوزها.

A shocking road rage attack has been caught on camera on a highway east of Melbourne. The driver of the up-turned car gets out with a knife in his hand and threatens the other driver. It's unclear if anyone has been charged. https://t.co/TWh1KQgBAw #7NEWS pic.twitter.com/4VTIEUTmHb — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) June 28, 2023

وصدم جميع سائقي السيارات في المنطقة واستعانوا بالفرامل للتوقف مباشرة بعد أن صعدت السيارة إلى سقف سيارة أخرى.

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وبعدها يخرج سائق سيارة "أسترا" من سيارته ويقترب من سيارة السيدان، التي خرج صاحبها أيضًا من سيارته محاولا الهروب فيما يحاول أشخاص آخرون للفصل بين الاثنين قبل وصول الشرطة.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت الرجل البالغ من العمر خمسين عاما ووجهت إليه تهمة السلوك المتهور. لم يصب أحد قبل أو بعد الحادث.