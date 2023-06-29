مشاهد لا تحتمل لمسافرة تتعثر بمطار بانكوك.. وممشى كهربائي يلتهم ساقها

انتشرت مقاطع فيديو صادمة لسائحة علقت ساقها في ممر متحرك في مطار بانكوك.. واضطر المسعفون إلى بتر الساق لإنقاذ السيدة.

وكان من المقرر أن تستقل الراكبة التايلاندية البالغة من العمر 57 عامًا رحلة من مطار دون موينغ في بانكوك إلى مقاطعة ناخون سي ثامارات الجنوبية، صباح اليوم الخميس، في مبنى الركاب 2 بالمطار. ولكن في حادث غريب، تعثرت في حقيبتها الوردية قبل أن تُجر ساقها اليسرى إلى الآلة الموجودة في نهاية المشغل.

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وتخبط المارة المذعورون لإيقاف تشغيل مفتاح الطوارئ، حيث استمرت الآلة في تمزيق عضلات الطرف والأوتار والعظام. في نهاية المطاف، اضطر فريق طبي هناك إلى قطع ساقها اليسرى من فوق الركبة، وفقًا لمسؤولي المطار. ثم نُقلت بعد ذلك إلى مستشفى بوميبول أدولياديغ في العاصمة لتلقي العلاج في حالات الطوارئ.

وقال الفريق الطبي في المستشفى إنها أُرسلت في البداية إلى كارون، حيث قيل لها إنهم لا يستطيعون إعادة ربط ساقها، لكن المرأة طلبت نقلها إلى مستشفى آخر لتقييم الاحتمال.

وأمرت سلطات المطار بفتح تحقيق لتحديد سبب الحادث. وكانت هناك حقيبة سفر ملقاة بالقرب منها تفتقد عجلتين، وشوهدت الألواح الصفراء التي تشبه المشط مقطوعة من حيث تغطي عادةً حافة الحزام حيث ينتهي الممشى المتحرك.

في غضون ذلك، تم إغلاق الممشى الأوتوماتيكي للحركة أثناء قيام فريق هندسي بإجراء عمليات تفتيش وفحوصات أمنية. وقال مطار دون موينغ في بيان: "زارت مديرة مطار دون موينغ وإدارته المريضة لمتابعة العلاج.. ويشعر مطار دون موينغ بحزن عميق جراء الحادث ومستعد لتحمل المسؤولية بشكل كامل وكذلك رعاية النفقات الطبية والتعويضات".

وقال المطار إن الرحلات الجوية لم تتأخر بسبب الحادث.

وتم افتتاح مطار دون موينغ الدولي (DMK) الذي يخدم بانكوك في عام 1914 ولكن تم استبداله بمطار سوفارنابومي الدولي الجديد (BKK) في ضواحي المدينة في عام 2006.

وقال مدير المطار إن الممر تم تصنيعه من قبل شركة هيتاشي اليابانية، وتم تركيبه في عام 1996، مضيفًا أن هناك خطة لطلب ميزانية لتغيير طراز جديد في عام 2025.

في عام 2019، تضرر حذاء أحد الركاب بعد أن علق في ممر المطار المتحرك في المبنى رقم 1. وأصدر المطار بيانًا بعد ذلك قال فيه إن الممر المعيب تم إصلاحه وإعادة فتحه في غضون ساعة تقريبًا.