"ممثل سابق تحدى عدواً مرعباً".. زيلينسكي يحصل على جائزة بريطانية عريقة
معهد "تشاتام هاوس" البريطاني للشؤون الدولية يمنح جائزته لعام 2023 للرئيس الأوكراني تقديراً لقيادته
أعلن معهد "تشاتام هاوس" البريطاني للشؤون الدولية، الخميس، منح جائزته لعام 2023 للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تقديرا لقيادته وأيضا إسهاماته في العلاقات الدولية.
وأشاد المعهد الذي يتخذ لندن مقرا، في بيان، بالتحول الذي قاده زيلينسكي من ممثل إلى سياسي ناشئ فقائد في زمن الحرب، واصفا ذلك بأنه "ليس أقل من أمر فوق العادة".
وقال المعهد في بيان منح جائزته: "الممثل السابق وحّد أمته متحديا عدوا مرعبا".
وأضاف أنه "أنشأ أيضا شكلا جديدا من الدبلوماسية والقيادة الحديثة من خلال استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي والتواصل المباشر مع قادة العالم، حاشدا تحالفا واسع النطاق لدعم أوكرانيا في الأمم المتحدة وخارجها".
وقالت برونوين مادوكس، مديرة تشاتام هاوس: "الرئيس زيلينسكي وحّد أمته في المقاومة وفي الهجوم المضاد، وأظهر براعة في الدبلوماسية الدولية".
ومن المتوقع أن يلقي زيلينسكي كلمة قصيرة عبر الفيديو خلال المؤتمر السنوي للمعهد، الخميس، بحضور ممثل خاص عنه لتسلم الجائزة.
وكان الرئيس الأوكراني الأسبق فيكتور يوشينكو قد حصل على جائزة "تشاتام هاوس" عام 2005 تقديرا لدوره في "الثورة البرتقالية" بعد انتخابات رئاسية مزورة.
وقال أثناء تسلمه الجائزة حينذاك: "نحن مقتنعون بأن المساحة الرئيسية في السياسة الخارجية لأوكرانيا يجب أن تكون التطلعات الأوروبية، خاصة في الاندماج مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
-
هل تفك الأشلاء البشرية التي انتشلوها لغز انفجار الغواصة تيتان؟من المنتظر أن يلقي فحص الحطام مزيداً من الضوء على سبب الانفجار الكارثي الذي دمر الغواصة تيتان أثناء رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك الغارقة شمال المحيط الأطلسي الأخيرة
-
توتنهام يتعاقد مع جيمس ماديسون من ليستر سيتيأعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط جيمس ماديسون لخمس سنوات من ليستر سيتي الذي ... رياضة عالمية
-
أوروبا تجدد عقوباتها على صواريخ إيران.. وتخبرهابعدما أكد الاتحاد الأوروبي على ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار مع إيران إثر التطورات الإيجابية التي سجلت خلال اليومين الماضيين من المحادثات النووية بين ... إيران