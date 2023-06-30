شاهد.. ماكرون يرقص في حفل موسيقي وسط احتجاجات مقتل "نائل" المشتعلة

تدوال رواد مواقع التواصل في فرنسا فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية ليلة الأربعاء، بينما تعم الفوضى والمظاهرات والحرائق المشتعلة في بلاده.

وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلاً في باريس مساء الأربعاء.

رغم اتساع نطاق الاحتجاجات على مقتل شاب برصاص شرطي فرنسي.. #ماكرون يشارك في حفل غنائي للمطرب البريطاني إلتون جون#العربية pic.twitter.com/ngGoVcFlEF — العربية (@AlArabiya) June 30, 2023

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وانتشر فيديو ماكرون الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته، كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

"إشارة المرور في الشارع خضراء.. ولكن السيارات لن تمر لأنها مشتعلة".. مشاهد مروعة لسيارت مقلوبة ومشتعلة في #باريس خلال أعمال الشغب العنيف احتجاجا على مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة#العربية pic.twitter.com/9rYD22yDjS — العربية (@AlArabiya) June 30, 2023

وانتقد ناشطون وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

وتسبب مقتل شاب ترجع أصوله لشمال إفريقيا برصاص شرطي عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة الخميس.

مراسلة #العربية زينة عدي: #باريس شهدت أحداث عنف "غير مسبوقة" أمس على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة.. وماكرون يترأس اجتماع "خلية الأزمة" pic.twitter.com/JGVxN8wH3i — العربية (@AlArabiya) June 30, 2023

وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه جرى اعتقال 150 شخصا خلال مظاهرات تخللها أعمال عنف في أعقاب مقتل الشاب المدعو "نائل".