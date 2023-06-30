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ماكرون وبرجيت في الحفل الموسيقي

شاهد.. ماكرون يرقص في حفل موسيقي وسط احتجاجات مقتل "نائل" المشتعلة

وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلا في باريس مساء الأربعاء

العربية.نت
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تدوال رواد مواقع التواصل في فرنسا فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يرقص على أنغام حفلة موسيقية ليلة الأربعاء، بينما تعم الفوضى والمظاهرات والحرائق المشتعلة في بلاده.

وظهر إيمانويل ماكرون وهو يرقص خلال حفلة للمطرب الإنجليزي إلتون جون، الذي أقام حفلاً في باريس مساء الأربعاء.

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وانتشر فيديو ماكرون الذي تم تصويره من قبل أحد الحضور دون معرفته، كما التقط الرئيس الفرنسي وزوجته بريجيت صورة مع المطرب الشهير بعد انتهاء الحفل.

وانتقد ناشطون وبعض وسائل الإعلام، انشغال ماكرون بالحفل الموسيقي، وسط المظاهرات المشتعلة في أنحاء مختلفة من فرنسا.

وتسبب مقتل شاب ترجع أصوله لشمال إفريقيا برصاص شرطي عند نقطة تفتيش مروري، في اشتعال أعمال عنف في أنحاء فرنسا، الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون لعقد اجتماع أزمة مع كبار وزراء الحكومة الخميس.

وكشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أنه جرى اعتقال 150 شخصا خلال مظاهرات تخللها أعمال عنف في أعقاب مقتل الشاب المدعو "نائل".

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