محبوب و"معاند للشرطة".. من هو نائل الذي أشعل فرنسا بمقتله

نائل ابن السابعة عشرة من عمره، كان "محبوبًا جدًا" في الحي، وفقًا لمحامي عائلته الذين تحدثوا صباح الأربعاء على قناة "BFMTV" إثر مقتله خلال عملية تدقيق مروري بعدما رفض التوقف، الثلاثاء، في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

كان نائل يعمل في توصيل البيتزا في نانتير، وكان يعيش مع والدته ولم يعرف والده أبدًا.





جدة نائل من تظاهرات فرنسا بعد مقتل الشاب نائل - فرانس برس من تظاهرات فرنسا بعد مقتل الشاب نائل - فرانس برس

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"في صباح الثلاثاء، قبلني قبلة كبيرة، قال لي: أمي أنا أحبك. قلت له: أنا أحبك، اعتن بنفسك"، ردت والدته في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي. "بعد ساعة، ماذا قيل لي؟ إن ابني أصيب بالرصاص.. ماذا سأفعل؟" تسأل نفسها بعد فترة وجيزة.

"كان حياتي، كان أعز أصدقائي، كان ابني، وكان كل شيء بالنسبة لي. كنا نساند بعضنا".

كان الفتى يلعب الرغبي لمدة ثلاث سنوات. "لقد كان شخصًا لديه الإرادة للتوافق اجتماعيًا ومهنيًا، وليس طفلاً عاش متهورا ارتكب جرائم سرقات أو تعاطى مخدرات"، يقول رئيس نادي جمعيات حيث لعب نائل. "كان مراهقًا "يصغي ويصمم على تدبر الأمور".

"لا يوجد سجل جنائي" بحقه، قال محامو عائلة المراهق "وهذا ليس موضوعًا". لم يكن نائل "مُدانًا بشكل قاطع" أبدًا.

وبحسب صحيفة "ليكسبريس"، فإن المراهق كان مع ذلك "معروفًا لدى المحاكم، خاصة لرفضه الامتثال لرجال الشرطة".

صباح الثلاثاء، كان يقود سيارة مرسيدس AMG مستأجرة رغم أنه لم يكن لديه رخصة قيادة، لكن محامي الأسرة يؤكدون "أن الحكومة سجلت للتو مرور رخصة القيادة لعمر 17 عامًا".

قُتل نائل صباح الثلاثاء في نانتير على يد شرطي أطلق النار من سلاحه، بعد أن رفض المراهق الامتثال. توفي الضحية بعد وقت قصير من إصابته برصاصة في صدره على الرغم من تدخل المسعفين الذين قدموا له كل الإسعافات الممكنة.

ووصفت والدة نائل ما يحدث بأنها "ثورة لابني".

وفي آخر المستجدات التي تبعت الحادثة، ترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية في باريس بعد أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي في فرنسا، على ما أعلنت الرئاسة التي أكدت أن الرئيس ماكرون مستعد لاتخاذ تدابير لحفظ الأمن مهما تطلب الأمر.

من جهتها، قالت رئيسة وزراء فرنسا، إنه يجب تهدئة الوضع مهما كلف الأمر، مؤكدة أن كل الخيارات مطروحة لإعادة النظام في البلاد، مضيفة: "كل الخيارات خلال الاجتماع مع ماكرون بما في ذلك فرض حالة الطوارئ".

واختصر ماكرون، الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته حيث عاد قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه.