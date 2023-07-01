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الحادث نقلاً عن وسائل الإعلام الهندية
الحادث نقلاً عن وسائل الإعلام الهندية

احتراق حافلة في الهند.. ومقتل 25 من ركّابها

الحافلة كانت تقل 32 راكبا وكانت متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا

العربية.نت، رويترز
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ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، ومقرها الهند، اليوم السبت، أن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اشتعال الينران في حافلة بولاية مهاراشترا الهندية.

وأضافت الوكالة أن الحافلة كانت تقل 32 راكبا وكانت متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا.

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