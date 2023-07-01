احتراق حافلة في الهند.. ومقتل 25 من ركّابها

ذكرت وكالة أنباء آسيا الدولية (إيه.إن.آي)، ومقرها الهند، اليوم السبت، أن 25 شخصا لقوا حتفهم وأصيب ثمانية آخرون بعد اشتعال الينران في حافلة بولاية مهاراشترا الهندية.

وأضافت الوكالة أن الحافلة كانت تقل 32 راكبا وكانت متجهة من مدينة يافاتمال إلى بونا.

Maharashtra | At least 25 people feared dead and several injured after a bus carrying 32 passengers burst into flames on Samruddhi Mahamarg expressway in Buldhana. The injured are being shifted to Buldhana Civil Hospital: Dy SP Baburao Mahamuni, Buldhana



(Warning: Disturbing… pic.twitter.com/NLo8pcqpz3 — ANI (@ANI) July 1, 2023

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