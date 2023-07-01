رسالة من راكب في تيتانيك الغارقة.. تباع في مزاد مقابل 12 ألف دولار
الرسالة مؤرخة في 11 أبريل 1912 وكتبها رامون أرطاجافيتيا غوميز الأوروغواياني إلى شقيقه.. وتم إرسالها من أيرلندا، حيث كانت محطة تيتانيك الأخيرة قبل غرقها بالمحيط الأطلسي
لا تزال السفينة تيتانيك الغارقة في قاع المحيط الأطلسي تجذب الكثيرين من ذوي الفضول، حتى بعد مرور أكثر من قرن على غرقها.
ومؤخراً، قالت وسائل إعلام إن رسالة من أحد ركاب تيتانيك مكتوبة على متن السفينة بيعت في مزاد في أوروغواي مقابل 12 ألف دولار.
وبحسب موقع "efe.com" فإن الرسالة المؤرخة في 11 أبريل 1912 كتبها رامون أرطاجافيتيا غوميز الأوروغواياني إلى شقيقه. تم إرسالها من أيرلندا، حيث كانت محطة تيتانيك الأخيرة قبل عبورها المحيط الأطلسي ووقوع المأساة.
وبحسب الموقع الإلكتروني لدار المزاد زوريلا، أضاف شقيق أرطاجافيتيا غوميز لاحقا على إحدى الصفحات: "آخر رسالة كتبها إليّ أخي الحبيب رامون. بعد ثلاثة أيام، كانت سفينة تيتانيك في كارثة، وغرقت".
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية، فقد تم بيع الرسالة بالسعر البدائي للمزاد. ولم يتم الإعلان عن اسم المشتري.
وغرقت سفينة المحيط الشهيرة "تيتانيك"، التي كانت تملكها وتديرها شركة "وايت ستار لاين" البريطانية، بشكل مأساوي في الساعات الأولى من يوم 15 أبريل 1912 بعد اصطدامها بجبل جليدي، ما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو 1517 شخصا من بين 2224 شخصا كانوا على متنها.
وتقبع الآن في قاع البحر على بعد حوالي 350 ميلا بحريا قبالة ساحل نيوفاوندلاند بكندا، على الرغم من أن الحطام الرقيق يتدهور بسرعة كبيرة تحت الماء لدرجة أنه يمكن أن يختفي تماما في غضون الأربعين عاما القادمة، بحسب الخبراء.
-
العد التنازلي لكشف أسرار ظاهرتين كونيتين غامضتين!التلسكوب يوكليد الأوروبي يستعد للانطلاق لاستكشاف "الكون المظلم" علم
-
عمران خان للعربية: الحكومة مجرد دمية.. أريد الحوار مع الجيشرئيس الوزراء الباكستاني السابق أكد أنه لن يسعى للانتقام في حال عودته للسلطة العرب والعالم
-
تمديد إغلاق المجال الجوي بالسودان.. وتحذير من استمرار اغتيال الكوادر الطبيةدعوات أممية لمجلس الأمن بسرعة التدخل لحل الصراع الخطير في السودان.. ومناشدة طرفي النزاع لاحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين السودان
-
بفأس جليد.. تخلصت موسكو من مؤسس الجيش السوفيتيليون تروتسكي عزل من مناصبه السياسية ونفي نحو كازاخستان قبل أن يطرد من البلاد ويجبر على التنقل بين تركيا وفرنسا والنرويج والمكسيك الأخيرة