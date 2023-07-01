نسيا طفلهما في التاكسي.. حادث صادم بالأردن!
تم نقل الطفل إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة فيما وُصفت حالته بالحسنة
حادث جديد أصاب الشارع الأردني بصدمة، حيث نسي والدان طفلهما داخل سيارة تاكسي، في العاصمة الأردنية عمّان، حيث مكث وحيدا قرابة الـ6 ساعات داخل السيارة، قبل أن يعثروا عليه وينقلوه للمستشفى.
وأفادت وكالة الأنباء الأردنية "عمون" بأن بلاغا أمنيا ورد، الجمعة، للأجهزة الأمنية حول فقدان والدين من جنسية عربية طفلهما داخل إحدى سيارات الأجرة "التاكسي" في العاصمة عمان.
وقال مصدر أمني للوكالة، إنه بعد نحو 6 ساعات من البحث عن السيارة، عثر على الطفل في الكرسي الخلفي للمركبة، مشيرا إلى أن سائق السيارة وبعد توصيل الوالدين لوجهتهما، توجه لمنزله وأغلق السيارة وخلد للنوم ولم ينتبه لوجود الطفل على الكرسي الخلفي.
وأكد المصدر الأمني أنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لإجراء الفحوص اللازمة فيما وُصفت حالته بالحسنة، دون تحديد عمر الطفل.
-
نيويورك تايمز: صور أقمار صناعية تظهر تشييد معسكر ضخم لفاغنر في بيلاروسياالصور تظهر أعمال بناء في القاعدة العسكرية التي تم إخلاؤها العرب والعالم
-
فرنسا.. سطو على بنادق صيد وأسلحة بمارسيليا ونانتير تستعد لتشييع نائلعمدة مارسيليا يناشد السلطات إرسال قوات إضافية بعد سرقة مستودع أسلحة.. وماكرون يدعو أولياء الأمور إلى ضبط أبنائهم وإبقائهم في المنزل العرب والعالم
-
مفتاح حرق الدهون.. روتين سهل لفقدان الوزنطبيب من جامعة كامبريدج ينصح بروتين للفطور يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن والحفاظ عليه لأنه مصمم لتحفيز حرق السعرات الحرارية بشكل ثابت طوال اليوم صحة
-
تمديد إغلاق المجال الجوي بالسودان.. وتحذير من استمرار اغتيال الكوادر الطبيةدعوات أممية لمجلس الأمن بسرعة التدخل لحل الصراع الخطير في السودان.. ومناشدة طرفي النزاع لاحترام حقوق الإنسان وحماية المدنيين السودان