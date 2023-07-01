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بقرة من سلالة نيلوري - أغلى بقرة في العالم - آيستوك
بقرة من سلالة نيلوري.. أغلى بقرة في العالم - آيستوك

هذه البقرة هي الأغلى في العالم.. سعرها تخطى 4 ملايين دولار!

تتميز سلالة الأبقار "نيلوري" بلونها الأبيض اللامع، مع حدبة منتفخة فوق أكتافها، ولديها مقاومة عالية وبشكل طبيعي لدرجات الحرارة المرتفعة، وذلك بفضل جلدها الرخو المتدلي

العربية.نت
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سمعنا من قبل عن "أغلى دجاجة في العالم"، لكن لم نسمع عن "أغلى بقرة"! فهذه البقرة التي نتعرف عليها اليوم تعود إلى سلالة "نيلوري" الأغلى في العالم، بحسب تقرير لمجلة "نيوزويك" Newsweek.

فقد بيع ثلث ملكية البقرة، من تلك السلالة، وعمرها أربع سنوات ونصف، مقابل 6.99 مليون ريال برازيلي أي ما يعادل 1.44 مليون دولار، وذلك في مزاد أقيم في البرازيل مؤخرا. وبحسب هذا السعر فإن القيمة الإجمالية لتلك البقرة يبلغ 4.3 مليون دولار، علما أنه كان قد جرى بيع نصف ملكية البقرة ذاتها، في عام 2022، مقابل 800 ألف دولار، وكان ذلك رقما قياسيا وقتها.

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بقرة من سلالة نيلوري.. أغلى بقرة في العالم - آيستوك
بقرة من سلالة نيلوري.. أغلى بقرة في العالم - آيستوك

ووفقا لـ"جامعة ولاية أوكلاهوما" الأميركية، تتميز سلالة الأبقار "نيلوري" بلونها الأبيض اللامع، مع حدبة منتفخة فوق أكتافها، ولديها مقاومة عالية وبشكل طبيعي لدرجات الحرارة المرتفعة، وذلك بفضل جلدها الرخو المتدلي، وامتلاكها غددا عرقية أكبر بنسبة 30% من تلك المتواجدة في العديد من السلالات الأوروبية.

ونشأت هذه السلالة في الهند وسُميت باسم منطقة نيلور الهندية في ولاية أندرا براديش، ولكنها تعد الآن واحدة من أهم السلالات في البرازيل، ويرجع ذلك أساسا إلى صلابتها وقدرتها على النمو بتناول علف رديء الجودة، لأن لديها تمثيلا غذائيا فعالا. كما أن الأبقار من هذه السلالة تتكاثر بسهولة ولديها مقاومة فعالة لعدد من الالتهابات الطفيلية، بسبب نسيج جلدها الكثيف مما يصعّب على الحشرات الماصة للدم اختراقه.

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والسعر المرتفع لسلالة أبقار "نيلوري"، هو نتيجة لتلك الخصائص، حيث تتم تربيتها بشكل انتقائي لتعزيز تلك السمات باستخدام التلقيح الاصطناعي.

وتمثل مبيعات السائل المنوي من تلك السلالة 65% من إجمالي سوق التلقيح الاصطناعي للأبقار في البرازيل.

وتتواجد حوالي 167 مليون من أبقار "نيلوري" في البرازيل، والتي تشكل 80% من إجمالي عدد الأبقار في جميع أنحاء البلاد.

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