شريكة كريم بنزيمة تتحدث لأول مرة.. وتكشف تفاصيل مثيرة

كشفت شريكة مهاجم ريال مدريد السابق النجم الفرنسي، كريم بنزيمة، الذي انتقل إلى صفوف نادي اتحاد جدة في السعودية، تفاصيل مثيرة عنهما لأول مرة.

فقد أوضحت عارضة الأزياء الأميركية جوردان أوزونا، في حديث إعلامي مع مجلة "Yo Dona" نقلت مقتطفات منه صحيفة "ماركا" الإسبانية، أنها لم تكن تعرف مدى شهرة كريم بنزيمة قبل لقائهما لأول مرة، وذلك بسبب عدم اطلاعها على أخبار كرة القدم الأوروبية بشكل دائم.

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فيما وصفت أوزونا، التي أنجبت طفلهما الرابع، شريكها بـ"الرجل المذهل".

والدها كان ملاكماً

أما فيما يخص عائلتها، فلفتت إلى أن والدها كان ملاكماً، ولم يكن يُسمح لها بمشاهدة نزالاته عندما كانت طفلة.

كما أوضحت أن شقيقها راكب أمواج محترف، وأنها كانت دائماً مولعة بالأطفال.

إلى ذلك كشفت أنها كانت قد أشهرت إسلامها في مسجد مدريد.

عقد لـ3 سنوات

يذكر أن اتحاد جدة وقع عقداً مع بنزيمة في يونيو 2023، لمدة 3 سنوات، بدءاً من الموسم المقبل.

وأمضى بنزيمة 14 عاماً في صفوف ريال مدريد، حقق خلالها 25 بطولة جعلته اللاعب الأكثر فوزاً بالألقاب في تاريخ النادي الإسباني العريق بالتساوي مع البرازيلي مارسيلو.

فيما سيكون اتحاد جدة ثالث نادٍ في مسيرة بنزيمة (35 عاماً)، إذ بدأ مسيرته الاحترافية في ليون الفرنسي قبل الانتقال عام 2009 إلى ريال مدريد الإسباني.