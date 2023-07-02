فيديو يحبس الأنفاس.. طفل كان ينزلق على حبل فانفك حزامه وسقط

في حادثة تحبس الأنفاس، سقط طفل يبلغ من العمر 6 سنوات من حبل انزلاق"zipline" وسط منطقة غابات، بعد أن انفك حزام الأمان الخاص به ليسقط أرضاً في المكسيك.
وأظهر مقطع فيديو متداول، الطفل وهو يتدلى على حبل الانزلاق، ليلحق به آخر يبدو أنه من عائلته كان خلفه ليقترب منه وبعدها بثوان انفك حزام الطفل ليسقط أرضا وتعلو صرخات والدته.
الحادثة وقعت في منطقة ترفيهية، الأحد الماضي، في ولاية نويفو ليون المكسيكية، وفق ما نشرته شبكة "فوكس نيوز" التي أشارت إلى أن الطفل يخضع للعلاج بعد السقوط.
ونقلت عن أقارب الطفل قولهم إن حزامه انفلت، وسقط في بركة اصطناعية تقع أسفل منطقة اللعبة.
وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن الطفل سقط عن ارتفاع يقرب من 40 قدما (12 مترا) في البركة الاصطناعية، نقلا عن السلطات المحلية.
ووفقا للعائلة، قفز سائح قريب إلى المسبح وأنقذ الطفل الذي يدعى سيزار. ويلقي أفراد الأسرة باللوم على ضعف تدريب موظفي المنطقة الترفيهية، وعلى عدم التعامل مع الوضع بشكل أفضل.
متضرر نفسياً
من جانبه، قال شقيق الطفل جيه سيزار سوسيدا، لشبكة "فوكس نيوز"، إن أخاه أصيب بجروح طفيفة وهو يتعافى من الحادث، لكنه "متضرر نفسيا" و"خائف".
وأوقفت وكالة حكومية في نويفو ليون العديد من المعالم السياحية عن العمل في المنطقة الترفيهية بعد الحادث.
وقال مسؤولون إن تحقيقا حكوميا جاريا في الحادث.
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