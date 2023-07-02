مشهد مروع.. دهس زوجته مراراً ونزل للتأكد من أنها لفظت أنفاسها!

أثارت سلسلة من حالات العنف المنزلي البارزة في الصين غضباً واسعاً، بما في ذلك جريمة قتل نُفِّذت في وضح النهار صورت على شريط فيديو انتشر كالنار في الهشيم خلال الأيام الماضية.

فقد حظيت جريمة قتل مروعة في مقاطعة شاندونغ الشرقية باهتمام الرأي العام على نطاق واسع، بعد نشر مقطع صوره شاهد على الإنترنت لعملية دهس زوج لزوجته.

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وفي الفيديو الذي تتعذر "العربية نت" عن عرضه لقساوته، شوهد رجل يقود سيارة مراراً وتكراراً فوق امرأة، حددتها الشرطة لاحقاً على أنها زوجته، بحسب شبكة "سي إن إن".

وخلال عملية الدهس خرج الرجل من سيارته عدة مرات للتحقق مما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة، قبل مواصلة جريمته.

نزاعات عائلية

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، قالت الشرطة في مدينة دونغ ينغ، إن رجلاً يبلغ من العمر 37 عاماً اعتقل بعد أن ضرب وسحق زوجته البالغة من العمر 38 عاماً حتى الموت بسبب نزاعات عائلية، وأضاف أن القضية لا تزال قيد التحقيق.

وبحلول صباح الأربعاء، أصبح الهجوم هو الموضوع الأكثر شيوعاً على موقع Weibo الصيني الشبيه بموقع تويتر، حيث حصد 300 مليون مشاهدة.

فيما أصيب الكثيرون بالذهول من مستوى القسوة الذي ظهر في الهجوم، الذي أعقب قضيتين أخريين بارزتين للعنف المنزلي والقتل ضحاياه من النساء وجذبت انتباه الجمهور.

حوادث متكررة

ففي الشهر الماضي، طعن رجل في مقاطعة قوانغدونغ الجنوبية زوجته وشقيقة زوجها حتى الموت. وقالت عائلتها لوسائل الإعلام الحكومية إن الزوجة عانت سنوات من العنف المنزلي وكانت تخطط للطلاق.

يشار إلى أن العنف المنزلي في الصين كان يُنظر إليه تقليدياً على أنه مسألة عائلية خاصة، وبعد عقدين من المناصرة من قبل نشطاء حقوق المرأة، فرضت الدولة أخيراً قانون مكافحة العنف الأسري في عام 2016.