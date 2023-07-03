لحظات مرعبة.. راكب يحاول فتح باب الطائرة في الجو

لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة عندما حاول ملاكم فتح أحد أبوابها، بينما كانت في مرحلة الإقلاع.
فقد حاول ملاكم بريطاني يبلغ من العمر (27 عاما)، فتح باب طائرة لكن اثنين من ركاب الطائرة تمكنا من السيطرة عليه، ولاحقا اعتقلته السلطات على أرض المطار بعد توقف الطائرة. وفق ما أوردت صحيفة "الصن" البريطانية.
وكانت الطائرة تابعة لشركة "راين إير" المنخفضة التكاليف في طريقها مساء الجمعة من مدينة زادار في كرواتيا إلى بريطانيا.
ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر الملاكم يترك مقعده في الطائرة فجأة، ويدخل في نوبة صراخ ثم اندفع نحو باب الطائرة بسرعة مطالبا المضيفين بفتحه وهو أمر محظور، ويمثل خطورة هائلة في حال تنفيذه.
وليس من الواضح السبب الذي أثار غضب الراكب.
وقالت "الصن" إن اثنين من الركاب اللذين وصفتهما بـ"الأبطال" قفزا من مقعديهما للسيطرة على الملاكم الهائج، وطرحاه أرضا.
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