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من الحادث

مشهد مروع.. سيارة تقتحم مطعماً مزدحماً وتصيب 13 شخصاً

دبي - العربية.نت
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في موقف مروع اقتحمت سيارة دفع رباعي مطعماً مزدحماً، ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً في شمال شرق الولايات المتحدة.

وأصيب أكثر من عشرة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطيرة، بسبب حادث السيارة التي اقتحمت مطعم Looney Bin Bar and Grill في لاكونيا في نيو هامبشير الأميركية يوم الأحد.

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من جانبها، أوضحت الشرطة أن اصطدام ثلاث سيارات أمام المطعم أدى إلى انحراف إحدى السيارات باتجاه المطعم، وفق ما نقلته صحيفة cbs news.

وقال قائد الشرطة مات كانفيلد إن السرعة والكحول ليسا عاملين في الحادث.

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