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شاهد.. مسافران يقتحمان بوابة المغادرة ويسببان هلعاً بمطار تركي

سببا حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة

العربية.نت
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسافرين يقتحمان بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي.

وتبين من اللقطات المتداولة أحد المسافرين يقفز من على علو بضعة أمتار من الممر المخصص لنقل الركاب إلى أرض المطار، من دون أن يلحق به أي أذى، فيما علق الآخر في الممر وتم سحبه.

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وسبب المسافران اللذان تأخرا عن الموعد المحدد حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.

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وتم القبض على الراكبين من قبل السلطات الأمنية بعد محاولتهما إجبار طاقم الطائرة على السماح لهما بالصعود. وجرى التحقيق معهما فيما لم تتأثر حركة الطيران في المطار.

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