شاهد.. مسافران يقتحمان بوابة المغادرة ويسببان هلعاً بمطار تركي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مسافرين يقتحمان بوابة المغادرة بعد إغلاقها في مطار صبيحة التركي.

What the...... 🤔🤣



This happened at the Sabiha airport in Istanbul. #AnadoluJet flight#A321NEO was already on the pushback to Tel Aviv when 2 people arrived late. They entered thru the aero bridge & jumped with intention of boarding the plane. Arrested later.#aviation pic.twitter.com/KGBabXzYDC — 𝙍𝙖𝙜𝙝𝙖𝙫𝙖𝙣 🌈 (@RaghavanO7) July 4, 2023

وتبين من اللقطات المتداولة أحد المسافرين يقفز من على علو بضعة أمتار من الممر المخصص لنقل الركاب إلى أرض المطار، من دون أن يلحق به أي أذى، فيما علق الآخر في الممر وتم سحبه.

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وسبب المسافران اللذان تأخرا عن الموعد المحدد حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة، وسط محاولات رجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.

وتم القبض على الراكبين من قبل السلطات الأمنية بعد محاولتهما إجبار طاقم الطائرة على السماح لهما بالصعود. وجرى التحقيق معهما فيما لم تتأثر حركة الطيران في المطار.