مشاهد صادمة.. كلاب البحر تنضم للحيتان والقروش في مهاجمة البشر

أثار مقطع فيديو مضحك لما يعرف بكلب البحر وهو يسرق لوح ركوب الأمواج لرجل قبالة ساحل كاليفورنيا، تكهنات عبر الإنترنت حول الدوافع الحقيقية للحيوان.

تم نشر المقطع قبل أيام، ويظهر كلب البحر وهو يخطف لوح ركوب الأمواج بينما كان راكب الأمواج يسبح بعيدًا. وبمجرد أن تمكّن كلب البحر من الحصول على اللوح، بدأ بالسباحة بعيداً عن المكان، وهو يحمل اللوح في فمه، فيما حاول راكب الأمواج الإمساك به وإعادته إلى الشاطئ.

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وفي الفيديو، يظهر راكب الأمواج وهو يحاول إبعاد كلب البحر عن اللوح، حيث قام برش الماء عليه محاولاً دفعه للخلف والتقدم نحو اللوح.

كلب بحر لا يهاب البشر

وعلى الرغم من جهود راكب الأمواج فإن كلب البحر بقي ثابتاً على اللوح، ولم يظهر أي علامات على الانزعاج أو الخوف.

حظي مقطع الفيديو بأكثر من 2.4 مليون مشاهدة مع آلاف التعليقات والنكات والسخرية ونظريات المؤامرة. كتب أحد الأشخاص: "لقد انضمت كلاب البحر إلى الحرب"، في إشارة ضمنية إلى أن حيتان الأوركا شنّت حربًا على السفن الموجودة في مياه موطنها.

OTTER THEFT | Otter steals another surfboard off the Santa Cruz Coast and swims away with it when the owners try to get it back. pic.twitter.com/Ij2d7qMQLE — KSBW Action News 8 (@ksbw) June 29, 2023

وشارك موقع "KSBW" مقطع فيديو مماثلاً تم تسجيله قبل أيام فقط على شاطئ قريب. في تلك القصة، سبح كلب البحر الودود أمام مجموعة من راكبي الأمواج وقفز من لوح إلى لوح، وامتطى لوحا.

مطالبة باستعادة "المحيط"

على موقع "تويتر"، تكهن العديد بأن ثعالب الماء قد تعاونت مع حيتان الأوركا "وهم يطالبون باستعادة موطنهم المحيط".

أظهرت مواقع التواصل في الأشهر الماضية، مقاطع فيديو وتكهنات حول أسباب مهاجمة الأوركا والقرش وغيرها من المخلوقات البحرية للسفن واليخوت في عرض البحار. وقالت تعليقات ساخرة إنها تنظم "انتفاضة حيوانية" للإطاحة بالبشر.

في يونيو، ذكرت صحيفة "ديلي ميل دوت كوم" أن حيوان أوركا يعتقد أنها بدأت "الانقلاب" يرجح أنها كانت حاملاً عندما بدأت في الاصطدام بالقوارب لأول مرة.

ثورة قروش وأوركا ضد البشر

حتى إن الأوركا قد اصطحبت طفلها الصغير معها في رحلات استكشافية. الأوركا "وايت غلاديس" هي من بين مجموعة من الحيتان القاتلة التي تهاجم القوارب قبالة سواحل إسبانيا والبرتغال منذ صيف عام 2020. وشهدت هذه السواحل ما يسمى "انتفاضة الأوركا"، فتصطدم بالسفن وتدور حولها قبل أن تزيل دفاتها.

يعد "كلب البحر" نوعاً من أسماك القرش الصغيرة الموجودة في شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وهو ينتمي إلى فصيلة الثدييات البحرية التي تعتمد على المحيطات والأنظمة البحرية للحصول على الغذاء.

تتضمن هذه الفصيلة عدة أصناف، مثل الحيتان وخراف البحر وثعالب البحر والدببة القطبية، وتتراوح أنماط حياتها بين البقاء في الماء طوال الوقت والعودة إلى البر للتزاوج والتكاثر وإخراج الفضلات. وعلى الرغم من أن هذه الأصناف لا تمثل نسبة كبيرة من الثدييات فإن 23% منها مهددة حاليًا بالانقراض.

وكلب البحر هو واحد من 32 نوعاً من الثدييات المائية التي تعيش بشكل رئيس في البحار الباردة.

لهذا السبب يهاجمون البشر

وأشار تقرير في موقع "سينتيفيك أميركان" إلى انتشار "ثورة" أطلقها صغار حيتان الأوركا القاتلة وهي مهاجمة اليخوت والقوارب فيما وصل عدد القوارب التي قاموا بإغراقها الشهر الماضي قرب إسبانيا والبرتغال إلى ثلاثة.

وبحسب ألفريدو لوبيز، وهو خبير يتابع الحيتان القاتلة، فإن نظرية تفيد بأن هذه الحيتان قد اخترعت "ثورة" جديدة، وهو أمر معروف وشائع بين مجموعات في عائلة الدلافين. كما هو الحال في البشر، غالبًا ما يقود الصغار بين حيتان الأوركا بنشر هذه الثورات، وهي إحدى النظريات التي تفسر هجمات هذه الحيتان المتصاعدة ضد اليخوت والمراكب الشراعية.

حيتان الأوركا بدأت في هذه المنطقة في مهاجمة القوارب، وغالبًا ما يكون الهجوم بنهش في الدفة، في عام 2020، تسببت نحو 20% من هذه الهجمات في أضرار كافية لتعطيل السفن، كما يقول ألفريدو لوبيز، باحث في الأحياء البحرية يتابع سلوكيات حيتان الأوركا حول شبه الجزيرة الأيبيرية.

هناك فرضية ثانية بحسب لوبيز، وهي أن حيتان أوركا القاتلة أصبحت تشن الهجمات كرد فعل لتجربة سابقة سيئة تتعلق بقارب. وقع أول حادث معروف في مايو 2020 في مضيق جبل طارق، وهي منطقة تزدحم فيها القوارب. منذ ذلك الحين، سجلت مجموعة مراقبة الأوركا حالات من حيتان الأوركا وهي تهاجم القوارب. يقول لوبيز إنهم في بعض الأحيان كانوا يقتربون ببساطة من السفن، ولم يكن هناك سوى جزء بسيط من الحالات التي تنطوي على صدم مباشرة.