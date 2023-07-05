وثائقي عن حياة عادل إمام يكشف سر استمرارية نجوميته لأكثر من 6 عقود

يسلط الفيلم الوثائقي الخاص "عادل إمام.. ذاكرة مصرية"، من إنتاج شبكة "العربية"، الضوء حول المسيرة السياسية للفنان المصري الملقب بـ"الزعيم".

ويربط الوثائقي بين تطور المحطات الرئيسية في تاريخ مصر، منذ مولد عادل إمام في عهد الملك فاروق، انتقالا إلى فترة الرئيس المصري جمال عبدالناصر، وصولا إلى عهد الرئيس محمد حسني مبارك، وحتى خلال فترة حكم الإخوان.

#عادل_إمام ذاكرة مصرية..وثائقي للعربية يرصد رحلة فنان تربع على عرش القلوب لـ6 عقود ويوثق شهادات حصرية لسياسيين وفنانين ونقاد وإعلاميين لتصدر الزعيم للتطرف بالقوة الناعمة.. وقصص تروى لأول مرة عن الوجه الآخر لزعيم الكوميديا

الجمعة 9 مساء بتوقيت السعودية، 18 بتوقيت غرينتيش#العربية pic.twitter.com/x1vjaTbQgy — العربية (@AlArabiya) July 5, 2023

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كما يكشف السر وراء استمرارية نجومية عادل إمام على مدار أكثر من 60 عاما، حتى إنّ مكتبته الفيلمية باتت كوثيقة تاريخية للأحداث والقضايا.

كما يعرض الوثائقي لأول مرة تفاصيل محاولة الاغتيال التي خططت لها جماعات متطرفة لقتل عادل إمام، وذلك على لسانِ من كُلِفَ بتنفيذها.

ويركز الوثائقي على القضايا السياسية والاجتماعية التي تناولها الفنان المصري، وكيف كان شاهداً ومؤثرا في الأحداث المهمة التي مرّت بمصر والعالم العربي. كما يلقي الضوء على دور الكوميديا من خلال أفلامه وأعماله الفنية، سواء مسرحية أو درامية، في إيصال رسائله السياسية، وكذلك العلاقات التي جمعته بالرؤساء والزعماء حول العالم.

يذكر أن موعد عرض الوثائقي: الجمعة 7 يوليو 2023 في تمام 21:00 بتوقيت السعودية - 18:00 بتوقيت غرينيتش.