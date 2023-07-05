اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من الصين أمطار
أرشيفية
كوارث طبيعية

15 قتيلا جراء أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين

العربية.نت، فرانس برس
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قُتل 15 شخصا وفُقد أربعة آخرون في أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، على ما ذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية الأربعاء.

ونقلت وكالة "شينخوا" الرسمية للانباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار "أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين".

من هونغ كونغ - فرانس برس
من هونغ كونغ - فرانس برس
مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انقسامات فرنسية بسبب تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله انقسامات فرنسية بسبب تبرعات مالية لوالدة نائل وأضعافها لعائلة قاتله
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط