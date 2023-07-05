15 قتيلا جراء أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين

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قُتل 15 شخصا وفُقد أربعة آخرون في أمطار غزيرة في جنوب غرب الصين، على ما ذكرت وكالة الانباء الصينية الرسمية الأربعاء.
ونقلت وكالة "شينخوا" الرسمية للانباء عن السلطات المحلية قولها إن الأمطار "أودت بحياة 15 شخصا فيما اعتبر أربعة آخرون في عداد المفقودين في منطقة تشونغتشينغ في شمال غرب الصين".
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