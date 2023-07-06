احذر ما فعلته جاكسون.. خسرت 42 ألف دولار بسبب رسالة نصية

خسرت امرأة من نيوزيلاندا في لحظات 42 ألف دولار، بعدما ضغطت على رابط وصلها عبر رسالة اعتقدت أنها من البنك الذي تتبعه.
"رأت أموالها تتبخر أمام عينيها"
في التفاصيل، تلقت سافانا جاكسون، الرسالة يوم 22 يونيو الماضي وضغطت على الرابط وأدخلت كلمة السر الخاصة بحسابها البنكي، وعلى الفور رأت أمام عينيها تحويل المبلغ المالي من الحساب. وفق موقع "STUFF" النيوزيلاندي.
وقالت جاكسون إنها تلقت رسالة نصية "من بنك نيوزيلندا تقول (يرجى فقط التأكيد على أن جهازًا آخر تم إضافته إلى حسابك)".
"وضعوها على الانتظار"
عقب ذلك، اتصلت بالبنك وخلال وضعها على خاصية الانتظار، تلقت مكالمة من قسم مكافحة الاحتيال في البنك بعد ملاحظة نشاط مشبوه، وقالت إنهم رأوا أن كل الأموال في حسابها تم تحويلها وكانوا يحاولون التأكد من أنها من قام بالتحويل.
بعد صدمتها المدوية، اعتبرت أن بنكها قد تخلى عنها في الأزمة، بعدما أبلغها عقب 12 يومًا من الواقعة أنه لا يمكن إعادة أموالها إليها مجددًا.
"اتصال بعد الكارثة"
ونقل الموقع المحلي عن البنك أنهم اتصلوا بجاكسون بعدما تم الانتهاء من التحويل.
وقال متحدث: "ندرك مدى الألم الناجم عن خسارة الأموال بسبب احتيال.. عادة ما تتم عمليات الاحتيال بطرق مختلفة وعادة معقدة، لكن الطريقة الشائعة هي عبر رسائل نصية أو بريد إلكتروني، يطلب فيه المحتالون من الناس تزويدهم ببيانات شخصية أو مالية مثل تفاصيل الحساب البنكي".
-
ألمانيا.. ضبط خلية خططت لعمليات إرهابيةكشف ممثلو ادعاء أن الشرطة الألمانية ألقت القبض على سبعة أشخاص اليوم الخميس لاشتباه تشكيلهم لتنظيم إرهابي بهدف تنفيذ هجمات كبيرة على غرار تنظيم داعش. ... العرب والعالم
-
أمين عام الناتو: معظم قوات فاغنر لم تنتقل إلى بيلاروسيارغم إبرام رئيس فاغنر، يفغيني بريغوجين، صفقة للانتقال إلى بيلاروسيا، كشف الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن عدداً قليلاً فقط من مقاتلي فاغنر قد ... العرب والعالم
-
قتلى وجرحى بقصف استهدف مبنى سكنياً بمدينة لفيف الأوكرانيةأفادت السلطات الأوكرانية أن قصفا روسيا استهدف مدينة لفيف غرب أوكرانيا، اليوم الخميس، وأدى إلى تضرر "بنى تحتية حيوية" في المدينة ومقتل 4 أشخاص على ... العرب والعالم