بسبب "فيديو رومانسي" في روما.. سائح يعتذر لإعفائه من السجن

بعد أن انتشر له فيديو رومانسي وهو يحفر اسمه واسم صديقته للذكرى على جدران الكولوسيوم في روما الذي يبلغ عمره حوالي 2000 عام، كتب السائح البريطاني الذي تعقبته السلطات الإيطالية في منزله بإنجلترا، رسالة اعتذار أملاً في إعفائه من السجن.

وجاء في رسالة الاعتذار التي كتبها الشاب إنه لم يكن يعرف أن الكولوسيوم "قديم جدا".

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كما أضاف إيفان دانيلوف ديميتروف البالغ من العمر 31 عاماً في رسالة مؤرخة في 4 يوليو وموجهة إلى مكتب المدعي العام في روما وعمدة روما وبلدية روما إنه "فهم خطورة الفعل الذي ارتكبه"، وقدم "اعتذاره القلبي والصادق للإيطاليين والعالم بأسره عن الضرر الذي لحق بالنصب التذكاري، الذي هو في الواقع تراث للبشرية جمعاء"، وفق ما نقلته "نيويورك تايمز".

وكان ديميتروف قد ظهر الشهر الماضي بعد أن صوره سائحون في روما وهو يكتب اسمه واسم حبيبته، هايلي، وتاريخ اليوم على جدار الكولوسيوم، مما أثار غضب واسع ف يالبلاد.

Reputo gravissimo, indegno e segno di grande inciviltà, che un turista sfregi uno dei luoghi più celebri al mondo, il Colosseo, per incidere il nome della sua fidanzata. Spero che chi ha compiuto questo gesto venga individuato e sanzionato secondo le nostre leggi. pic.twitter.com/p8Jss1GWuY — Gennaro Sangiuliano (@g_sangiuliano) June 26, 2023

خطير ومهين

ووصف حينها وزير الثقافة جينارو سانغيوليانو بتغريدة على حسابه في تويتر، الكتابة على جدران المنحوتة في مدرج فلافيان الذي يبلغ عمره 2000 عام تقريبا بأنها عمل "خطير ومهين وعلامة على فظاظة كبيرة"، معبرا عن أمله في العثور على الشاب ومعاقبته وفقا للقوانين.

بدورها، عبرت وزيرة السياحة دانييلا سانتانشي عن أملها في معاقبة السائح "حتى يفهم خطورة هذا الفعل". ودعت إلى احترام ثقافة إيطاليا وتاريخها. وأكدت أنه "لا يمكن للسلطات السماح لمن يزوروا البلاد بأن يشعروا بالحرية في التصرف بهذه الطريقة".

تعقبوه في إنجلترا

وكان الطوب الذي تم تشويهه في الواقع جزءا من جدار تم بناؤه خلال ترميم حدث في منتصف القرن 19 للنصب التذكاري، الذي أنشئ في القرن الأول الميلادي.

وتعرف ضباط الشرطة العسكرية الإيطالية على ديميتروف بعد أن قارنوا أسماء العاشقين بنزلاء الفنادق في روما. وتعقبوه إلى إنجلترا، حيث يعيش هو وصديقته.

وقد يتعرض الشاب إلى السجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو، لكن محاميه قال إنه يأمل في التوصل إلى صفقة تسمح لموكله بدفع غرامة دون عقوبة السجن.