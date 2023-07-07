شاهد.. تصادم حافلتين في نيويورك يسفر عن 80 جريحاً

أدى تصادم حافلتين تقل واحدة منهما سياحاً، مساء الخميس، في حي مانهاتن بنيويورك إلى جرح أكثر من ثمانين شخصًا نقل 18 منهم إلى المستشفى لكن إصاباتهم ليست خطيرة، كما ذكرت إدارة الإطفاء.
BREAKING VIDEO: 50+ people injured after double-decker tour bus collides with city bus in New York City #NewYork #NewYorkCity #NYC— Breaking News Desk (@BreakingVideoHQ) July 7, 2023
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وقال كيفن مورفي، نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 19,00 (23,00 ت.غ) في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.
وأظهرت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.
حافلتان مكتظتان بالركاب
بدوره، قال بول هوبر، نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء، إن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو". وأضاف "نقلنا 18 مريضًا" إلى المستشفى، موضحا أن أياً من هؤلاء ليس في وضع يهدد حياته.
وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.
وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".
#BreakingNews— READY ALERTS (@ReadyAlerts) July 7, 2023
At least 50 people have been injured after a double-decker tour bus collided with a city transport bus in New York City.#NewYork #NY #NYC
pic.twitter.com/qdz3lDt1u3
واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث.
فيما لم تعرف على الفور جنسيات الجرحى.
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