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الذاكرة السياسية.. يوم استشاطت نانسي ريغان غضبا من رايسا غورباتشوف

دبي - العربية.نت
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في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية"، تكشف سوزان ماسي الوسيطة السابقة بين الرئيسين الراحلين رونالد ريغان والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف لإنهاء الحرب الباردة، أنها نجحت في جعل ريغان يثق بغورباتشوف.

رئيس هيئة الدفاع بعهد صدام حسين ضيف الذاكرة السياسية الأخيرة رئيس هيئة الدفاع بعهد صدام حسين ضيف الذاكرة السياسية

وتحدثت عن لحظات غضب انتابت السيدة الأميركية الأولى، وقتها، نانسي ريغان.

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خطفت الأضواء

ففي المرة الأولى عندما منعتها الإدارة الأميركية من مرافقة زوجها للقاء غورباتشوف، وهو ما جعل السيدة رايسا غورباتشوف تخطف أضواء الإعلام وقتها.

والمرة الثانية عندما رفض الروس منح ابنها رون ريغان تأشيرة إلى موسكو.

وفي الحلقة، تتحدث ماسي عن دور السي اي اي في عرقلة جهودها، لكن ريغان وقف إلى جانبها وساندها.

أما بالحلقة أجواء عن زيارة ريغان الأولى إلى روسيا وجولته في الكرملين وجامعة موسكو.

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