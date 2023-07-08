الذاكرة السياسية.. يوم استشاطت نانسي ريغان غضبا من رايسا غورباتشوف
وضع القراءة
100% حجم الخط
في الحلقة ما قبل الأخيرة من سلسلة مع "الذاكرة السياسية"، تكشف سوزان ماسي الوسيطة السابقة بين الرئيسين الراحلين رونالد ريغان والسوفييتي ميخائيل غورباتشوف لإنهاء الحرب الباردة، أنها نجحت في جعل ريغان يثق بغورباتشوف.
وتحدثت عن لحظات غضب انتابت السيدة الأميركية الأولى، وقتها، نانسي ريغان.
مادة اعلانية
خطفت الأضواء
ففي المرة الأولى عندما منعتها الإدارة الأميركية من مرافقة زوجها للقاء غورباتشوف، وهو ما جعل السيدة رايسا غورباتشوف تخطف أضواء الإعلام وقتها.
والمرة الثانية عندما رفض الروس منح ابنها رون ريغان تأشيرة إلى موسكو.
وفي الحلقة، تتحدث ماسي عن دور السي اي اي في عرقلة جهودها، لكن ريغان وقف إلى جانبها وساندها.
أما بالحلقة أجواء عن زيارة ريغان الأولى إلى روسيا وجولته في الكرملين وجامعة موسكو.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ويمبلدون.. أنس تتأهل إلى الدور الثالث بسهولةفازت التونسية أنس جابر بسهولة على الصينية باي تشوتشوان القادمة من التصفيات 6-1 و6-1 في 45 دقيقة فقط لتتأهل إلى الدور الثالث ببطولة ويمبلدون يوم الجمعة ... رياضات متنوعة
-
البنتاغون يعلنها: سنزود كييف بالذخائر العنقوديةبعدما أعلن البيت الأبيض أن كييف طلبت ذخائر عنقودية للدفاع عن أراضيها، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها ستزود أوكرانيا بتلك الأسلحة.وأوضح البنتاغون في ... أميركا
-
تحرك سريع ضد فاغنر في سوريا.. تفاصيل عن يوم التمردعندما كان مقاتلو فاغنر يتقدمون باتجاه موسكو في محاولة تمرد أواخر يونيو حزيران، كانت السلطات في سوريا والقادة العسكريون الروس هناك يتخذون سلسلة من ... سوريا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية